Heeft u zelf vragen over corona en uw geld? Stel ze hier Redactie

02 april 2020

08u50 0

Bijna 1 op 10 Belgen zit al noodgedwongen aan zijn spaargeld om rond te komen in deze corona tijden. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Heeft u zelf vragen over corona en uw geld? Van sparen, over beleggen tot tegemoetkomingen? Stel ze hier. Samen met de specialisten van KBC beantwoorden we vanaf morgen de meest gestelde vragen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.