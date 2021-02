Heeft Covid 19 invloed op mijn autoverzekering?

Mijn auto staat vaker stil

Let op: ook als je meer kilometers rijdt dan oorspronkelijk gedacht, is het belangrijk om je verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. Doe je dit niet, dan is de kans reëel dat je, bij een schadegeval, een bijkomende premie zal moeten betalen.

Waarmee moet ik nog rekening houden?

Niet alleen een pandemie kan invloed hebben op je rijgedrag, ook je persoonlijke situatie kan veranderen. Je gaat bijvoorbeeld verhuizen naar een woning dichter bij je werk, of net verder weg. Hierdoor kan de afstand woon- werkverkeer aanzienlijk wijzigen. Ook in dit geval contacteer je best je verzekeraar om te bekijken wat de invloed hiervan is op je premie.

Gebruik je je auto tijdelijk helemaal niet meer, dan is het verstandig om je verzekering te laten schorsen. Dit betekent dat je, gedurende een bepaalde periode, niet meer verzekerd bent, en je premie dus ook wordt opgeschort. De minimum- en maximumtermijn waarbinnen je je verzekering kan schorsen, vind je terug in de algemene voorwaarden van je contract. Sommige verzekeraars vragen in dat geval het verzekeringsbewijs bij hen in bewaring te geven. Wanneer je verzekering geschorst is, mag je wagen niet meer op de openbare weg. Hij mag dus ook niet in de straat geparkeerd staan, maar moet in je garage of op je oprit staan. Beslis je op een bepaald moment om je auto opnieuw te gebruiken, dan vraag je aan je verzekeraar om de polis opnieuw in voege te stellen.