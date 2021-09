Hebben zonnepanelen minder opgebracht door het slechte weer van de afgelopen maanden?

Stroomvoorspeller

Augustus 2021 versus augustus 2019: min 11%

De totale productie van onze zonnepanelen neemt jaar na jaar toe. Dat hoeft geen verwondering te wekken, aangezien we almaar meer zonnepanelen plaatsen. De productie per geïnstalleerd vermogen biedt daarom een beter beeld van het rendement per installatie. Daaruit leiden we af dat het rendement in juni nog 0,80% hoger lag dan in juni 2020. In juli en augustus is er sprake van een terugval van respectievelijk 3,91 en 4,65% ten opzichte van een jaar voordien. Vergelijken we die cijfers met de zomer van 2019 – de vierde warmste ooit gemeten – dan produceerden jouw zonnepanelen gemiddeld 8,8% minder stroom, met een daling van 11% in augustus als uitschieter.