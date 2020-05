Heb jij vragen over je belastingbrief? Stel ze aan onze fiscaal expert Michel Maus Redactie

18 mei 2020

08u20

18 mei 2020

Hoe zit het ook alweer met de regels rond de woonbonus? Heb je vorig jaar een extra centje verdiend door in het weekend bij te klussen in je buurt? Of had je daar geen tijd voor omdat je heel wat overuren hebt gepresteerd? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die heel wat Vlamingen zich stellen wanneer ze hun jaarlijkse belastingaangifte krijgen voorgeschoteld. HLN.be wil jou daarbij helpen en schakelt Michel Maus, belastingexpert binnen ons geldpanel, daarvoor in.

Stuur jouw vraag over je belastingaangifte voor vrijdag 22 mei in via onderstaand invulformulier. Vanaf donderdag 28 mei zal Michel Maus de vragen van onze lezers beantwoorden in ons Geldpanel-dossier.



