Heb jij nog een reisverzekering nodig voor je vakantie? “Om beschermd te vertrekken, kunnen bestaande verzekeringen al volstaan”

Geen stress op de luchthaven deze zomer? Logeer er een nachtje: “Vanaf 212 euro heb je een slaapplek én parking voor 15 dagen”

Het is voorlopig koffiedik kijken of onze luchthaven de zomerdrukte aankan, of net als Schiphol in de problemen belandt door personeelstekort, stakingen of gewoon de massale toeloop. Goed op tijd komen is dus de boodschap. Geen stress onderweg? Dan logeer je de nacht vooraf in de buurt, krijg je gratis parking en laat je je door een taxi of de shuttle naar de vertrekhal brengen. Onze reisexpert Johan Lambrechts lijst de mogelijkheden op.

11 juni