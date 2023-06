Heb jij je vakantiegeld al ontvangen? Dit mag je er niet over missen

JobatJuni is de maand bij uitstek waarin werkgevers het vakantiegeld uitbetalen. Kan jij dit mooie extraatje wel gebruiken? Wie maakt er allemaal aanspraak op? En welk bedrag mag je precies verwachten? Jobat.be zet de belangrijkste regels op een rij.

Wie krijgt vakantiegeld?

Iedere werknemer krijgt vakantiegeld voor de vakantiedagen waar hij dat jaar recht op heeft. Die vakantiedagen verwerf je door het voorgaande jaar - het zogeheten vakantiedienstjaar - te werken in loondienst. Wie voltijds aan de slag was in een vijfdagenstelsel, krijgt zo het jaar daarop - het vakantiejaar - 20 wettelijke vakantiedagen, alsook het bijbehorende vakantiegeld. Werkte je slechts halftijds, heb je recht op de helft hiervan, enzovoort.

Dit wettelijke minimum wordt eventueel aangevuld met extralegale vakantiedagen die je vanuit de onderneming genereert, en waar je dan eveneens vakantiegeld voor ontvangt.

Om jongeren die hun eerste job opvatten ook de kans te geven verlof te nemen, is het systeem van de jeugdvakantie in het leven geroepen. Dit stelt schoolverlaters in staat om toch van vier weken betaalde vakantie te genieten.



Hoeveel bedraagt het?

Hoeveel vakantiegeld je krijgt, hangt dus af van het aantal dagen dat je het voorbije jaar gewerkt hebt. Daarnaast is je loon doorslaggevend, want voor de dagen waarop je verlof neemt, ontvang je immers je gewoon je gebruikelijke salaris, zonder dat je daarvoor hoeft te werken. Dit heet het enkel vakantiegeld.

Maar er is meer: op basis van het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar (nu 2022), heb je in het vakantiejaar (2023) ook recht op dubbel vakantiegeld. Deze jaarlijkse toeslag bedraagt voor bedienden 92 procent van het bruto maandloon en moet de werkgever in één keer uitbetalen.

Bediende versus arbeider

Je hoort het al: het systeem is verschillend voor arbeiders en bedienden.

Bedienden ontvangen hun enkel vakantiegeld in de vorm van loon op de dagen waarop ze effectief verlof opnemen. Dit wordt op het einde van de maand bij het salaris gevoegd, waardoor je maandloon als bediende constant blijft en je de impact van je vakantie niet gewaarwordt op financieel vlak.

Het dubbel vakantiegeld krijgen bedienden meestal in mei of juni bovenop hun loon gestort.

Bij arbeiders verloopt dit anders. Zij krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld voor het hele jaar in één keer uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni. Het bedraagt 15,38 procent van de bruto bezoldiging tijdens het vakantiedienstjaar.

De uitbetaling gebeurt ook niet door de werkgever, maar door de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV), een fonds waarin de werkgever bijdragen stort. Voor de dagen waarop je als arbeider effectief verlof opneemt, ontvang je dus geen bijkomende vergoeding of loon meer. Je krijgt je enkel en dubbel vakantiegeld immers al via de RJV.



Van bruto naar netto

Net zoals op je loon, ben je op je vakantiegeld ook belastingen en solidariteitsbijdragen verschuldigd. Hoeveel er precies afgaat van jouw bruto vakantiegeld, hangt van verschillende factoren af, waaronder je statuut.



Met de calculator van Jobat hieronder maak je razendsnel een simulatie en weet je meteen welk netto bedrag je mag verwachten.

