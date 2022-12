Heb jij een plan B als het misloopt op je werk? ‘Career cushioning’ is nieuwe werktrend op sociale media

Ben je nog tevreden met je job, maar kijk je wel verder naar andere carrièremogelijkheden? Dan ben je bezig met career cushioning , oftewel carrièredemping. Je onderzoekt een volgende stap in je carrière, voor het geval je je huidige baan verliest. Maar is dat wel zo slim?

De term career cushioning stamt uit de datingwereld. Cushioning wordt namelijk toegepast door mensen die niet zeker zijn van hun huidige relatie. Ze houden een plan B (of C) achter de hand, mocht plan A niet werken. Deze back-up zorgt ervoor dat een breuk niet zo hard aankomt en je snel weer verder kan met je leven. Werknemers in de Verenigde Staten en Engeland hebben de term overgenomen en toegepast op hun loopbaan.



Bij career cushioning ben je nog tevreden met je huidige baan, maar zorg je wel voor een back-upplan. Mocht je geen contractverlenging krijgen of gaat je werkgever failliet? Dan heb je altijd nog een carrièreplan om op terug te vallen.

In de Engelstalige landen is het momenteel een trend op LinkedIn, mede vanwege de massaontslagen bij bedrijven zoals Twitter, Facebook en WhatsApp. Bij Twitter wil eigenaar Elon Musk waarschijnlijk 3.700 van de 7.500 personeelsleden ontslaan. Bij Meta (het moederbedrijf van WhatsApp en Facebook) verdwijnen er mogelijk 11.000 jobs. Werknemers zijn dus op zoek naar zekerheid in deze onzekere tijd, wat uitgroeit tot de trend van career cushioning.

Aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt

Bij career cushioning volg je bijvoorbeeld verschillende opleidingen en cursussen om aantrekkelijk te blijven voor andere werkgevers, houd je de vacatures in de gaten en voer je netwerkgesprekken. “Dat is niet nieuw. Vroeger heette het ‘werken aan je employability’, oftewel je inzetbaarheid”, zegt Carien Karsten, psychotherapeut en coach.

“Het is heel slim om te doen.” Zeker in deze tijd, vindt Karsten. “Mensen blijven niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever. Ze staan nu veel meer open voor andere opties en zijn flexibeler geworden in het maken van keuzes. Daar is career cushioning een perfect voorbeeld van. Het zorgt ervoor dat je verder kijkt en niet stil blijft staan in je loopbaan. Dat is zonde.”

Loopbaancoach Jessica den Ouden is het hier mee eens, maar vindt het idee achter career cushioning te negatief. “Je bent te veel bezig met een doemscenario waarin je mogelijk je baan gaat verliezen. Je kan het ook positief benaderen en je gewoon richten op jezelf en je ontwikkeling. Aan je loopbaan werken kan altijd, ook als je nog tevreden bent met je huidige baan.”

Quote Je moet de veiligheid loslaten en een risico nemen. Carien Karsten, psychotherapeut en coach

Sta stil bij je kansen op de arbeidsmarkt

In België is het ook een stuk moeilijker om te worden ontslagen, in vergelijking met bijvoorbeeld de VS. De werknemer wordt goed door de wet beschermd. “Maar je loopbaan kan altijd veranderen. Bij career cushioning is het goed dat je hier bewust van wordt”, zegt Den Ouden. Maar hoe moet je dit dan aanpakken? “Stel jezelf de volgende vragen: wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Wat kan je nog leren en hoe blijf je blij in je huidige baan? De antwoorden helpen je om meer richting te geven aan je wensen en hoe je die kan realiseren in je loopbaan.”

Je hoeft ook niet direct een volledige carrièreswitch te maken bij career cushioning, vertelt Karsten. “Soms kan je er ook voor kiezen om vier dagen per week te blijven werken in je huidige job en één dag in je loopbaan te investeren. Je kan dan een opleiding volgen, maar ook tijd investeren in je hobby of vrijwilligerswerk. Je ontdekt dan vanzelf waar je energie van krijgt, zonder dat je te veel druk op jezelf legt.”

Veiligheid in je job loslaten en risico’s nemen

Toch zit er wel een wat spannende eigenschap aan career cushioning. “Je moet de veiligheid loslaten en een risico nemen”, aldus nog Karsten. Het is een kwestie van durven om het vertrouwde - je huidige job - eventueel los te laten. “Maar als je iets echt graag wil, dan komt het wel goed. De grootste beloning komt van iets waar je onzeker over bent, maar wat uiteindelijk toch lukt. Het geeft je meer zelfvertrouwen en je krijgt veel meer plezier in je werk.”

Maar voordat het zelfvertrouwen komt, moet je eerst ontdekken wat je echt wil, benadrukt Den Ouden. “Investeer hierin. Misschien via career cushioning, of gewoon het uitstippelen van je loopbaan. Je hoeft niet direct een plan B klaar te hebben, maar investeer vooral in jezelf. Stilstaan is nooit goed.”

