Heb jij een familiale verzekering nodig? Zo maak je een berekende keuze

De huurdersaansprakelijkheidsverzekering (brandverzekering) is in Vlaanderen verplicht. Ze vergoedt minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw waarin je woont. Daarnaast ben je bijkomend ook verzekerd zijn tegen stormschade en natuurrampen. Ook glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen zijn in de meeste polissen gedekt, net zoals waterschade door een breuk van de leidingen of het overlopen van dakgoten.

Wat doet de familiale verzekering dan?

In tegenstelling tot de brandverzekering is de familiale verzekering geen wettelijke verplichting. Maar ze is wel bijzonder nuttig. Ze dekt de schade die jij, een gezinslid of jouw huisdier per ongeluk toebrengt aan een derde of aan diens bezittingen. Het gaat dus zowel om lichamelijke schade als om materiële schade.

Een voorbeeld? Je voetballende zoon trapt zijn bal de haag over, recht de tuinserre van de buren in. Twee ruiten sneuvelen daarbij, en een stuk glas komt terecht op de hand van de buurman die in de serre aan het werk is. Zowel de materiële als lichamelijke schade wordt niet gedekt door je brandverzekering, vermits het niet om schade aan je eigen (huur)woning gaat. Maar volgens de wet ben je verantwoordelijk voor deze schade, en moet je die ook vergoeden. Als je niet verzekerd bent via een familiale verzekering, zul je dus zelf het bedrag van de herstelling van de serre en de medische kosten van je buur moeten ophoesten.

Niet alleen voor wie kinderen heeft

‘Een familiale heb je alleen maar nodig als je kinderen hebt’. Het is een groot misverstand. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook jij kunt per ongeluk schade veroorzaken als je bij iemand op bezoek bent. Als je een vaas op tafel omverloopt, bijvoorbeeld. Of als je hond al te enthousiast aan de gordijnen van een vriendin begint te knabbelen als je bij haar op de koffie gaat. In die gevallen is het geruststellend verzekerd te zijn.

Welke schade vergoedt de familiale verzekering niet?

De familiale dekt alleen de schade aan derden, en dus niet die aan je eigen spullen of aan die van je gezinsleden. Als je dochter tijdens het spelen je zoon lichamelijk kwetst, dan is dat niet gedekt. Ook bij opzettelijk toegebrachte schade aan derden komt de familiale verzekering niet tussen.

