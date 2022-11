Heb je als huurder recht op een laadpaal aan je woning? Dit zegt de wet

Eerst dit: het is niet omdat jij een elektrische wagen hebt, dat de verhuurder van je appartement of woning ook een elektrische laadpaal moet voorzien. Dat staat niet in de wetgeving, en als huurder kun je dat dan ook niet van je huisbaas of -bazin eisen. Je kunt het uiteraard wel vragen, al dan niet met de nodige argumenten. Er is bijvoorbeeld veel kans dat een laadpaal in de toekomst de norm zal worden.

Bij grote complexen of een reeks meergezinswoningen gebouwd door een projectontwikkelaar zijn er tegenwoordig meestal wél enkele laadpalen voorzien.

Val je zonder stroom of heb je pech met je elektrische wagen? Dit moet je weten om de garantie niet te verliezen.

Wat als je zelf een laadpaal wil laten installeren?

Stel dat je werkgever voor jou een elektrische bedrijfswagen voorziet. Of dat je er zelf één koopt. Hoe zit het dan met het opladen? Wil je zelf - al dan niet via je werkgever of leasemaatschappij - een laadpaal installeren bij je huurwoning, dan moet je daar uitdrukkelijk de toestemming voor vragen aan je verhuurder. Je doet dat best ook als er geen duidelijke instructies in het verhuurcontract staan. Uiteindelijk breng je een wijziging aan het verhuurde goed aan.

Als de verhuurder je verzoek weigert, dan moet hij daarvoor wel valabele redenen hebben. Stemt hij toe, dan komt het er op aan duidelijke afspraken te maken, die je dan ook schriftelijk vastlegt in een overeenkomst.

Dit moet zeker in het akkoord

De verhuurder geeft je toestemming voor het plaatsen van een laadpaal, en legt specifiek vast waar hij mag komen. Voor de kosten van het laadpunt en de installatie draai jij als huurder zelf op. Zorg dat dit ook zo wordt vermeld. Gemiddeld kost het om en bij de 2.000 euro om een laadpaal professioneel te laten installeren. Mogelijk komt je werkgever hier (deels) in tussen.

Laat ook vastleggen wat er moet gebeuren wanneer je huurcontract eindigt. Meestal zal je de laadpaal weer moeten laten verwijderen, en ben jij verantwoordelijk voor die kosten. De prijs hiervan dien je op te vragen bij de installateur van je laadpaal, maar kunnen makkelijk enkele honderden euro's bedragen.

En wat met de brandverzekering?

Je contacteert best je verzekeraar om te melden dat je een laadpaal hebt geïnstalleerd. Normaal gezien heeft dit geen gevolgen voor de premie. Een laadpaal is automatisch gedekt door de brandverzekering in geval van een brand of waterschade.

Opgelet: indien er brand ontstaat als gevolg van een storing in de laadpaal, is dit niet gedekt door de brandverzekering. De schade aan de laadpaal toch niet. Indien er als gevolg van het defect brand ontstaat in de woning, is die gevolgschade wél gedekt.

Welke brandverzekering past bij jou? Met Independer.be bekijk en vergelijk je diverse verzekeraars.

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.