Hanneke (28) en Arne (28) stellen prioriteiten als het op uitgaven aankomt: “Lening van 1.250 euro, maar daar geven we geen reizen voor op”

Elke vrije dag die ze hebben, gaan Hanneke en Arne op reis. En dat is niet veranderd nu ze een huis in het Leuvense kochten. “We betalen maandelijks 1.250 euro aan de lening, maar we zijn daarvoor nog niet één keer minder op vakantie geweest. Het is een kwestie van keuzes maken. Thuis gaan we bijvoorbeeld nooit op restaurant, want je kan je geld maar één keer uitgeven.”