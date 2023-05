Hanna (37) schonk foute collega festivalticket van 220 euro: “Ik was in mijn nopjes over mijn goede daad, tot ik haar beter leerde kennen...”

Hanna de Bruin (37) gaf een festivalkaartje van 220 euro aan een collega, maar kreeg spijt. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.

Wanneer gebeurde dit?

“In 2018. Samen met bevriende collega’s ging ik iedere vrijdag op stap. Op zo’n caféavond kwamen onze meest memorabele festivalverhalen ter sprake. Hoe leuk zou het zijn om eens met zijn allen naar Pinkpop te gaan? Eén iemand in ons groepje bleef verdacht stil. Toen ik vroeg wat er was, zei ze geen geld te hebben om mee te gaan.”

Dus kocht jij een kaartje voor haar?

“Ik opperde om samen haar kaartje te betalen. ‘Ze verdient toch hetzelfde als wij? Als ze er geen geld voor over heeft, dan is dat haar keuze’, was wat ik van de rest te horen kreeg. Ze werkte pas een paar maanden bij ons. We kenden haar inderdaad nog niet goed, maar dat vond ik geen reden om haar nu buiten te sluiten.”

Haar kat was net voor 3.000 euro geopereerd. Omdat ik het kon betalen, bood ik aan haar ticket te kopen. Hanna de Bruin

En toen?

“Ik luisterde naar haar verhalen over haar ex die haar financieel had uitgekleed. En haar kat was net voor 3.000 euro geopereerd. Omdat ik het kon betalen, bood ik aan haar ticket te kopen.”

Was het een lening?

“Mijn ouders hebben me altijd geleerd dat je geld niet uitleent. Je geeft of je geeft niet. Zo voorkom je gedoe over geld. En ik kon het missen. Ik zag het als een cadeau. Ze was zo blij dat ze me om de hals vloog. Ik had een goede daad gedaan en was in mijn nopjes met mezelf. Tot ik haar beter leerde kennen.”

Want?

“Vanaf het moment dat we de tenten hadden opgezet, zag ik haar amper. Dat maakt niet uit, we hadden een geweldige Pinkpop. Op de terugweg - we reden met twee wagens, zij zat in de andere auto - vroeg iemand of ik haar bezig had gezien. Ik vroeg wat zij bedoelde. Ze vertelde dat ze gezien had dat ze veel geld uitgaf aan bonnetjes voor eten en drinken. Ze bleek het hele weekend te hebben opgetrokken met twee gasten waarvoor ze alles betaalde. En het was er niet goedkoop. Ik was met stomheid geslagen.”

Dat ik haar ticket betaalde, was geen vrijbrief om te bepalen wat zij wel of niet deed. Hanna de Bruin

Heb je haar geconfronteerd?

“De volgende morgen ben ik meteen naar haar bureau gelopen om navraag te doen. Ze zei dat ze nu eenmaal niet een weekend op ‘troep’ als frieten en bier kon leven. Toen ik naar die jongens vroeg, werd ze pissig. Dat ik haar ticket betaalde, was geen vrijbrief om te bepalen wat zij wel of niet deed.”

Kort daarna is ze weggegaan bij ons kantoor. Geen idee of dit er iets mee te maken had. Ik bleef in ieder geval beleefd, maar van binnen bleef ik boos. Het was een dure les in mensenkennis.”

Wat leerde je?

“Dat ik gevoelig ben voor zielige verhalen. Of ik deze fout nooit meer ga maken, weet ik niet. Ik wil niet iemand worden die niemand meer vertrouwt of niemand durft te helpen als ik denk dat dat nodig is. Ik gaf haar al 220 euro, dan laat ik haar ook niet nog eens mijn goede inborst afpakken.”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Heb jij ook een geldflater begaan en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@hln.be.

Lees ook: