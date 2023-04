Hang je je natte was buiten? Dit effect heeft het op je portemonnee

Types droogkasten

In de handel vind je tegenwoordig drie types droogkasten, elk met hun specifieke voor- en nadelen.

De warmtepompdroger is de populairste én de meest energiezuinige. Het nadeel: je betaalt er vaak iets meer voor en het duurt langer voor je was droog is.

Bij een condensdroger komt het vocht in een opvangbak terecht. Dit toestel is democratischer qua aankoopprijs, maar door het hogere energieverbruik intussen stilaan behoorlijk gedateerd.

Een laatste type is de luchtafvoerdroger, die de warme lucht via een afvoerslang naar buiten voert. Dat type gebruikt gemiddeld nog meer dan een condensdroger.



Mogelijke besparing

Voor het verbruik moeten we vooral naar het energielabel kijken. Dat loopt van A+++ tot B. De recentste modellen, van energieklasse A++ of A+++, verbruiken al snel 20 tot 50 procent minder energie dan de oudere toestellen, maar ook die schommelen tussen een gemiddeld verbruik van 200 en 250 kWh per jaar.

Wat betaal je daar dan voor? Wel, het mediaantarief via Mijnenergie.be bedraagt in april 35,15 eurocent per kWh.

Met die energieprijs in het achterhoofd, bespaar je al snel enkele tientallen euro's door tijdens zonnige maanden je droogkast niet te gebruiken. Dat is helemaal het geval als je thuis nog een ouder toestel van een lagere energieklasse hebt staan. In sommige gevallen kunnen we dan zelfs spreken over een besparing van honderden euro’s.



Andere voordelen

De prijs is overigens niet de enige reden om je was aan de draad of op een rek te drogen. Minder elektriciteit verbruiken is sowieso beter voor het milieu. Op zonnige dagen met wat wind droogt je was bovendien véél sneller dan in de droogkast.

En ‘last but not least’: er gaat weinig boven die typische, heerlijk frisse geur van verse was die buiten op een waslijn gedroogd is.

Ook de keuze van je contract/leverancier beïnvloedt je energiefactuur

Door regelmatig te vergelijken kan je flink besparen op je gas- en stroomkosten. Mijnenergie.be helpt je via de onderstaande tool - gratis en vrijblijvend - op weg naar de voordeligste formules voor jouw situatie.

