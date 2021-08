Handel in aandeel Robinhood tijdelijk stilgelegd na forse koersstijging

Het aandeel van de beleggingsapp Robinhood, die vorige week nog een erg teleurstellend beursdebuut maakte op Wall Street, is woensdag even stilgelegd. Dat bericht de Amerikaanse zakenzender CNBC. Het aandeel vertoonde té veel volatiliteit: woensdag in de vroege handel koerste het op een bepaald moment 65 procent hoger. Op één week tijd werd Robinhood bijna 120 procent meer waard. Intussen is de handel in het aandeel weer hervat.

Robinhood ging vorige week tegen 38 dollar (32 euro) per aandeel naar de beurs, wat aan de onderkant van de prijsvork was. Maar op de eerste beursdag vorige donderdag verloor het meteen 8 procent. Sinds dinsdag is er echter een omgekeerde beweging aan de gang en wint het aandeel fors terrein.

Lees ook Aandeel Robinhood meteen flink lager bij beursdebuut

Volgens CNBC is nog onduidelijk wat de reden is voor de koersopstoot. Maar het feit dat het aandeel in trek is bij de populaire investeerder Cathie Wood (ARK Invest) is waarschijnlijk een deel van de verklaring. Het investeringsfonds kocht de afgelopen dagen een groot belang in Robinhood.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Robinhood geldt met zijn makkelijk te bedienen app voor de handel in aandelen, opties en cryptomunten als wegbereider voor een jonge generatie beleggers op de Amerikaanse financiële markten. De app zag zijn aantal gebruikers het afgelopen jaar meer dan verdubbelen: in het tweede kwartaal groeide hun aantal tot 22,5 miljoen.

GameStop

Robinhood was ook de geliefde beleggingsapp van niet-professionele beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop, bioskoopketen AMC en andere aandelen die afgeschreven leken. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week tijd 1.000 procent in waarde steeg.

De app is niet onomstreden. Toen de hype rond Reddit-aandelen zijn hoogtepunt bereikte, beperkte Robinhood het aantal transacties rond veel verhandelde aandelen. Op sociale media werd gespeculeerd dat dit op aangeven van professionele beleggingsfondsen gebeurde, maar dat sprak topman Vlad Tenev tegen. Het was door de hevige koersbewegingen en drukte financieel niet verantwoord om voor alle transacties borg aan te houden, zei hij.

Volledig scherm De oprichters van Robinhood bij de beursgang vorige week. © AFP