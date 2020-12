Had je begin dit jaar geïnvesteerd in vaccinontwikkelaar Moderna, dan had dat je een klein fortuin kunnen opleveren

Als je begin dit jaar een wel heel vooruitzienend gokje had gewaagd op de beurs en 1.000 dollar (823 euro) had geïnvesteerd in het Amerikaanse farmabedrijf Moderna, dat intussen vergevorderd is met de ontwikkeling van een coronavaccin, dan had je vandaag liefst 8.670 dollar (7.135 euro). De waarde van Moderna-aandelen is immers sinds toen met 765 procent (!) gestegen. Dat meldt onder meer FOX Business.

Voor al wie in januari 2020 geen kristallen bol had, was het bijna onmogelijk om te voorspellen wat voor jaar het voor de Amerikaanse farmaceut zou worden. Het coronavirus was toen vooral een ‘Chinees’ probleem en bevond zich nog in zeer vroege stadia van verspreiding. Het duurde tot 11 maart voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de verspreiding van het gevreesde longvirus officieel als een pandemie bestempelde.

Revolutionair

Bijna een jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit, en is Moderna, voluit voluit ModeRNA Therapeutics, wereldwijd bekend. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf ontwikkelde het experimentele RNA-vaccin ‘mRNA-1273' tegen Covid-19, dat voor 94,1 procent effectief blijkt en nauwelijks bijwerkingen heeft. De verwachting is dat in januari een Europees besluit zal vallen over het Modernavaccin, de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil volgende week al een oordeel vellen.

De revolutionaire technologie - de naam van het bedrijf verwijst naar het boodschappermolecuul RNA waarbij genetisch materiaal eiwitten aanmaakt in het lichaam om een virus te bestrijden - is meteen hun grootste troef, al is de techniek relatief nieuw. De farmaceut testte in maart een kandidaat-vaccin op mensen; het was toen wereldwijd de eerste die dat deed. Nadien ging het razendsnel en klonk er bijna uitsluitend hoopvol nieuws.

Door het dak

Op de beurs is Moderna tijdens de race naar een werkend en veilig coronavaccin door het dak gegaan. Een dag nadat het Westen onwetend het glas hief op een spetterend 2020, opende het aandeel van Moderna nog op 19,57 dollar (16,10 euro). Wie op dat moment 1.000 dollar (823 euro) investeerde, kreeg ongeveer 51 aandelen in bezit. Als je die tot vandaag hebt gehouden - met een aandelenhandel nu op maar liefst 170 dollar (zo’n 140 euro) - is je investering bijna 8.670 dollar (of 7.135 euro) waard, wat een solide winst oplevert van 7.670 dollar of omgerekend 6.312 euro.

De race naar een coronavaccin heeft de populariteit van Moderna op de beurs stévig doen stijgen. In januari bedroeg het handelsvolume voor het aandeel normaal gesproken ongeveer 1 miljoen aandelen per dag. Tegenwoordig zakt het dagvolume zelden onder de 10 miljoen.

Met een marktkapitalisatie van meer dan 60 miljard dollar (49,4 miljard euro) is Moderna nu meer dan negen keer zoveel waard als eind vorig jaar, toen het op 6,6 miljard dollar stond (5,43 miljard euro). Het bedrijf is in minder dan 12 maanden tijd tot een aanzienlijke omvang gegroeid. En dat - hoewel het nu heel dicht bij een coronavaccin is - zonder een goedgekeurd product op de markt.