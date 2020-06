Hackers stelen gegevens van website Federaal Planbureau: “Wees waakzaam voor phishing in e-mails” ADN

15 juni 2020

10u04

Bron: Belga 0 Geld De website van het Federaal Planbureau, een overheidsinstelling die onder meer economische studies maakt, is op 8 juni gehackt. Daarbij zijn gegevens gestolen, zo meldt het Planbureau.

"Persoonsgegevens die zich in de distributielijst en in de registratie van onze activiteiten bevinden, zijn op 8 juni 2020 gestolen", zegt het Planbureau.



Wie op die lijst staat of zich online registreerde voor een activiteit van het Planbureau, kan maar beter waakzaam zijn voor phishing in e-mails die afkomstig lijken te zijn van het Federale Planbureau.