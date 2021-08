Hackers maken recordbedrag aan cryptomunten buit

ABN AMRO vindt bitcoin ongeschikt als betaalmid­del

6 augustus De bitcoin is ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel. Dat schrijft de Nederlandse grootbank ABN AMRO in een analyse van de belangrijkste cryptomunt. Zo is het totale aantal bitcoins begrensd en zijn de transactiekosten voor kleinere betalingen hoog. Daarnaast heeft de bitcoin geen stabiel prijsniveau en dat is slecht voor het vertrouwen. Volgens de bank is het ook nog niet duidelijk of de bitcoin definitief zal aanslaan.