H&M blijft zitten met berg kleren van 4 miljard euro: wat moeten zij (en u) daar nu mee? Fien Tondeleir

28 maart 2018

13u45 1 Geld Binnenkort 365 dagen lang solden in alle H&M-winkels? De Zweedse kledingketen, de op één na grootste ter wereld, noteerde de slechtste winst in zestien jaar en blijft zitten met een gigantische berg stock. "Toch zal H&M haar prijzen niet laten zakken", zegt retailexpert Jorg Snoeck. "Dat is de weg naar verval." Wat moet H&M dan wél doen?

Wereldwijd telt H&M meer dan 4.700 winkels. Elke grootstad heeft meerdere filialen, sommige op slechts enkele meters wandelen. Hennes & Mauritz, zo luidt de volledige naam, verkoopt al sinds 1947 degelijke basics in grote voorraden én aan lage prijzen. Jarenlang bleek het een succesformule, maar stilaan vertoont die barstjes. Het eerste kwartaal van dit jaar was ronduit slecht. Het aandeel van H&M staat op het laagste peil sinds jaren, de 97 winkels in België en Luxemburg verkochten 8 procent minder kleding. Dit jaar bleef een recordaantal stukken in de rekken hangen, goed voor een bedrag van 4 miljard euro. "Een gigantische berg slapend geld", zegt retailexpert Jorg Snoeck daarover. Hij is auteur van het boek 'The future of shopping: waar iedereen retailer is' en oprichter van RetailDetail.

"H&M verkoopt een groot deel van hun overschot aan opkopers, outlets die de kleding altijd per kilo aankopen", verduidelijkt Snoeck. "Wie denkt dat H&M daar nog een aardig centje voor krijgt, heeft het mis. De keten scheurt er letterlijk haar broek aan." Volgens de retailexpert krijgt de modegigant nog geen tien procent van de verkoopsprijs. Bij H&M plakken ze er liever geen cijfer op. Evenmin willen ze kwijt hoeveel het kost om die tonnen niet-verkochte kleding te stockeren.

HLN