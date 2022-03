Gunter investeerde voor zo'n 12.000 euro in een warmtepomp: was dat het waard?

LiviosDe Vlaamse regering biedt extra steun voor wie wil afstappen van verwarming op gas , voor een warmtepomp kan je nu een premie tot 3.000 euro krijgen. Toch is een warmtepomp al een tijdje interessant. Gunter Vasseur (44) bouwde tien jaar geleden een halfopen nieuwbouw. Om toen aan de energienormen te voldoen, installeerde hij een warmtepomp. “Dit was veel beter voor mijn energiepeil dan een gas- of mazoutketel.” Bouwsite Livios kijkt mee naar de voor- en nadelen.

Gunter koos twee los van elkaar staande verwarmingssystemen. In zijn nieuwbouw met 250 m² bewoonbare oppervlakte, leek het prijs-kwaliteit ideaal om te kiezen voor een lucht-waterwarmtepomp (van 8 kW). Die onttrekt warmte aan de buitenlucht en geeft die warmte af aan een watercircuit. Dat verwarmt zowel het huis en het sanitair warm water. Gunter installeerde ook een lucht-luchtwarmtepomp, die hij gebruikt als airco. Naast koelen in de zomer, kan hij die ook gebruiken om de ruimtes te verwarmen in de winter.

Welke warmtepomp het beste bij jou past? Bekijk hier de verschillende pompen.

Wat kost het?

Voor zijn verwarmingssysteem, betaalde Gunter toen tussen de 10.000 en 15.000 euro. Daarnaast trok hij zo’n 6.000 euro uit voor de airco. Subsidies waren er tien jaar terug niet. Er golden wel al bepaalde energieprestatienormen (EPB-eisen), waaraan de nieuwe woning moest voldoen. Haalde hij die normen niet, kon hij daarvoor beboet worden. Kortom: hij moest energiezuinig bouwen. De warmtepomp vormde een deel van dat verhaal.

“Het rendement van een lucht-waterwarmtepomp is heel interessant, al ligt die lager dan bij een geothermische pomp. Wel is het betaalbaarder. De terugverdientijd zal ongeveer 7 à 8 jaar bedragen, in het slechtste geval 10 jaar. Bij een geothermische pomp reken je op zo’n 18 jaar. Wie kiest voor een goedkoper alternatief, een gasketel van rond de 4.000 euro bijvoorbeeld, moet al zonnepanelen leggen om aan de huidige normen te voldoen.”

Quote Je haalt uit de pomp gemiddeld vier keer de energie die je erin stopt. Het energiever­bruik zakt dus.

Een aanrader?

De warmtepomp van Gunter heeft een seizoensefficiëntie van vier. Dat betekent dat hij er gemiddeld vier maal zoveel energie (onder de vorm van warmte) uithaalt, dan hij er (elektrische) energie instopt. “Indien je zo’n systeem plaatst ter vervanging van een elektrische verwarming, zal de energiekost met factor vier dalen. Als je daarbij nog zonnepanelen legt, zakt het verbruik nog meer.” Gunter voelt de stijgende energiekost dus minder door zijn stroom grotendeels zelf te produceren via zijn zonnepanelen. “Daarnaast geeft de warmtepomp een meerwaarde aan mijn huis, moest ik later verkopen of verhuren.”

Volledig scherm De twee verwarmingssystemen hebben elk een buitenunit. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/ Photo News

Zonnepanelen en vloerverwarming

Twee jaar terug schafte Gunter dus zonnepanelen aan. Toen hij zijn nieuwbouwwoning zette, had hij nog te veel grote kosten. Het was toen een budgettaire keuze, eerder dan niet willen. Die zonnepanelen voorzien nu een groot deel van de stroom die nodig is om de warmtepomp te doen draaien.

Tip: Hoeveel zonnepanelen heb jij nodig? En wat zal dat jou kosten? Bereken het hier

In zijn woning ligt er bovendien 110 m² vloerverwarming. “Ik raad mensen aan de warmtepomp te combineren met vloerverwarming. Vloerverwarming leent zich perfect voor een verwarming op lage temperatuur. Het water dat door het verwarmingscircuit loopt, is namelijk maar 35 graden.” Vroeger werd er water van zo’n 60 graden door de chauffage gestuwd. Anders kreeg je de radiatoren niet warm. “Met de warmtepomp maak je water op de temperatuur die je nodig hebt, wat veel zuiniger is,” besluit Gunter.

En nu?

De warmtepomp staat eveneens in voor de verwarming van het sanitair water. Dit gebeurt via een buffervat waarin de warmte die de warmtepomp produceert, wordt opgeslagen en doorgegeven aan het sanitair water op de juiste temperatuur. In de winter is het huis van Gunter dus vlot te verwarmen. Hij heeft nog nooit een tekort aan voldoende warm water gehad.

Vandaag is hij nog steeds zeer tevreden over zijn warmtepomp. Meer zelfs, hij zou het opnieuw doen. “Voor mij is een warmtepomp de toekomst. In een nieuwbouw zullen fossiele brandstoffen beperkt worden.”

Wil jij ook energiezuinig bouwen of renoveren? Vraag hier je gratis bouwmagazine Mijn Energie aan met info en tips voor een onbezorgd project.

Lees ook op Livios.be:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.