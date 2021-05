GSM achter het stuur: ook voor de verzekeraar een inbreuk?

Dat het gebruik van de gsm achter het stuur verboden is, weet intussen iedereen. Maar wat zijn de gevolgen als je dit toch doet en betrapt wordt? Ben je verzekerd als je een ongeval veroorzaakt door het gebruik van je gsm of multimediasysteem? Independer.be zocht het uit.

Langere reactietijd

Nieuwe wagens worden steeds vaker uitgerust met navigatie- en multimediaschermen. Handig, want zo kan je je gsm aansluiten op het multimediascherm van je auto. Ook in de auto blijf je bereikbaar en heb je je favoriete Spotify-playlist altijd bij de hand. Maar het leidt je ook af in het verkeer, en daarom is het ook gevaarlijk om je gsm en bij uitbreiding het multimediascherm te bedienen wanneer je rijdt.

Recent onderzoek van het Britse Transport Research Laboratory heeft aangetoond dat er in ons land jaarlijks zo’n 4.000 ongevallen gebeuren waarbij een bestuurder afgeleid is. Een autobestuurder reageert 30 procent trager wanneer hij z’n multimediascherm bedient, en 35 procent trager wanneer hij sms’t met z’n telefoon in de hand. Wanneer je stilstaat voor een rood licht, is het vaak heel verleidelijk om dat net binnengekomen Whatsapp-berichtje te lezen of snel even Facebook te checken. Maar mag dat wel?

Wat zegt de wet?

Art. 8.4 van de Wegcode is duidelijk: je mag geen gebruik maken van een draagbare telefoon die je in je hand houdt, tenzij je wagen stilstaat of geparkeerd is. Maar ook als je kort stilstaat, bijvoorbeeld aan een rood licht of in de file, mag je je smartphone niet gebruiken omdat je dan deelneemt aan het verkeer. Handenvrij bellen mag uiteraard wel. De wet spreekt zich nog niet uit over het gebruik van multimediasystemen, maar dit kan wél een discussiepunt zijn bij een ongeval.

Wie betrapt wordt op gsm’en achter het stuur, riskeert een boete van 160 euro. Betaal je de boete niet, dan komt de zaak voor de politierechter, die een boete kan uitspreken tussen 160 en 2.000 euro en een eventueel rijverbod van acht dagen.

Roekeloos rijden

Stel dat je een ongeval veroorzaakt terwijl je met de gsm in de hand aan het bellen bent, dan ben je niet alleen in overtreding, maar kan je ook met je verzekeraar problemen krijgen.

Steeds vaker wordt het gebruik van de gsm of het multimediasysteem in de auto beschouwd als ‘roekeloos rijden’. Je verzekeraar zal altijd de schade aan de tegenpartij betalen (via de BA-verzekering), maar voor de schade aan je eigen auto zal je mogelijk zelf moeten opdraaien, ook wanneer je een omniumverzekering hebt.

Als je verzekeraar kan aantonen dat er een rechtstreeks verband is tussen het ongeval en jouw gsm-gebruik of gebruik van het multimediasysteem, is de schade aan je wagen voor eigen rekening. De verzekeraar gaat er dan vanuit dat jouw roekeloos gedrag de oorzaak van het ongeval is.

Toch is het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het gebruik van de smartphone of scherm niet eenvoudig te bewijzen. Wanneer het gaat om een aanzienlijk schadebedrag zal je verzekeraar een verkeersdeskundige of getuigen moeten inschakelen.

Is het ongeval volgens jou niet veroorzaakt doordat je afgeleid was door je gsm of multimediascherm? Dan kan je, indien je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, een advocaat aanstellen om je belangen te verdedigen.

Je gsm gebruiken achter het stuur is en blijft wel een inbreuk op de wegcode. De daaraan verbonden boete zal je dus wel moeten betalen, ook al kan je aantonen dat het gebruik van je smartphone en het ongeval geen verband houden met elkaar.

