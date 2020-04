Grote kledingketens zien uitstel solden niet zitten ADN

07 april 2020

09u28

Bron: Belga 0 Geld Handelsfederatie Comeos is niet gewonnen voor een uitstel van de zomersolden tot augustus. Afgelopen weekend liet minister van Economie Nathalie Muylle verstaan dat zo'n uitstel er wellicht komt.

De vraag om de solden, die normaal in juli plaatsvinden, te verschuiven, leeft hard in de sector. Zelfstandigenorganisatie Unizo pleitte voor een uitstel, net als een groep van 78 Belgische modehandelaars van Bristol over JBC tot Ann Demeulemeester en Natan. Open Vld diende een wetsvoorstel in om de solden te starten op 15 augustus.

Denken dat de verkoop in alle winkels onmiddellijk opnieuw kan starten aan het normale prijsniveau is jammer genoeg wishful thinking

‘Kleinere zelfstandigen beschermen’

De redenering van de Belgische zelfstandige modehandelaars is dat grote retailers en online spelers geneigd zullen zijn om bij de herstart zoveel mogelijk goederen aan grote kortingen te verkopen. De kleinere zelfstandigen moeten beschermd worden tegen die grote ketens die meer slagkracht hebben, vinden ze.



Nu laten de grote modeketens zich horen. Via hun sectorfederatie Comeos zeggen ze te vrezen voor aanzienlijke stocks. De koopkracht van de Belgen is drastisch gedaald, waardoor de ruimte voor kledingaankopen beperkt is, redeneert die organisatie. “Denken dat de verkoop in alle winkels onmiddellijk opnieuw kan starten aan het normale prijsniveau is jammer genoeg wishful thinking.”

Wachten

Het is cruciaal dat de klanten relatief snel van solden kunnen profiteren als de winkels weer open mogen, meent Comeos. De organisatie wijst er ook op dat Belgen wel eens over de grens of in een buitenlandse webshop kledij zouden kunnen shoppen. "Als wij geen solden hebben in juli, maar elders is dat wel het geval, dan riskeren de Belgische winkels opnieuw omzet te verliezen.”

Comeos vindt daarom dat gewacht moet worden met een beslissing tot op het moment dat duidelijk wordt wanneer de winkels hun deuren opnieuw mogen openen. Dat is op vandaag nog niet duidelijk.