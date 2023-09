Grote erfenis gekregen of de lotto gewonnen? Zo bespaar je maximaal op erfbelasting

Wie wil er nu niet de lotto winnen of onverwacht een grote erfenis opstrijken? Maar als je daarna zelf (onverwacht) overlijdt, moeten je nazaten een hoge erfbelasting betalen. Je kan dit omzeilen met een overlijdensverzekering, beding van aanwas of schenking tussen echtgenoten. Maar wat houden deze drie opties precies in? Onze vermogensexpert Isabelle Verhulst legt uit hoe je de fiscale schade kan beperken. “Deze formule is veel goedkoper. Maar let op: in de polis staat vaak een lange lijst uitsluitingsgronden.”