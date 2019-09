Grote bezorgdheid bij Brussels Airlines na bankroet Thomas Cook: “Hoe groot zijn de schulden? En zijn er gevolgen voor personeel?” Vakbonden hopen morgen antwoorden te krijgen tijdens ondernemingsraad HAA

25 september 2019

16u35

Bron: Belga 0 Geld Bij de werknemers van Brussels Airlines heerst er heel wat ongerustheid over de gevolgen die de luchtvaartmaatschappij zal ondervinden van de problemen bij touroperator Thomas Cook in België. Brussels Airlines vervoerde immers het overgrote deel van de Thomas Cook-klanten die met het vliegtuig op reis gingen.

Volgens Brussels Airlines zelf zal er "uiteraard een impact zijn op de financiële resultaten", maar is het nog te vroeg voor een concrete inschatting. Morgen is er een al langer geplande ondernemingsraad, de bonden hopen dan meer informatie te krijgen.



"Er is heel wat ongerustheid bij het personeel. Ik krijg veel telefoontjes met vragen", zegt Anita Van Hoof van de socialistische vakbond. "We willen graag klaarheid", zegt ook Paul Buekenhout van de christelijke vakbond.

Bijzondere ondernemingsraad

De vakbonden hebben geen bijzondere ondernemingsraad aangevraagd, omdat er morgen al een gewone ondernemingsraad was gepland. Ze hopen daar antwoorden te krijgen op een reeks vragen. "Hoe groot zijn de schulden van Thomas Cook bij Brussels Airlines?", is er daar eentje van. De luchtvaartmaatschappij gaf enkele dagen geleden immers zelf aan dat er al enkele weken achterstallige betalingen waren.



"Zijn de problemen bij Thomas Cook België ingecalculeerd in het Reboot-plan?", is nog zo'n vraag. Reboot is het besparingsplan waar de directie momenteel aan werkt. Of nog: "Zullen er gevolgen zijn voor het personeel?".

Brussels Airlines nam eind 2017 het grootste deel over van de Belgische luchtvaartmaatschappij Thomas Cook Airlines Belgium, waaronder twee vliegtuigen en de 160 piloten en boordpersoneelsleden. Als gevolg daarvan zou Brussels Airlines ongeveer 80 procent van de mensen gaan vervoeren die bij Thomas Cook een vliegvakantie boekten, klonk het toen. Het gaat om honderdduizenden reizigers per jaar.

Dankzij de overname kon Brussels Airlines de vloot ook efficiënter beheren, door de vliegtuigen 's weekends in te zetten voor vakantievluchten.

De vakbondslui beseffen dat er sowieso nog veel onzekerheid is. "Alles hangt ook af van wat er gaat gebeuren met Thomas Cook", zegt Van Hoof. "Komt er een overnemer of loopt het toch nog slecht af?”

Gevolgen moeilijk in te schatten

Bij Brussels Airlines zelf klinkt het ook dat het op dit moment nog heel moeilijk is om de gevolgen precies in te schatten. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat andere spelers in het gat springen dat Thomas Cook zou achterlaten.

Touroperator Thomas Cook België vroeg vandaag voor drie vennootschappen, samen goed voor 75 werknemers, het faillissement aan. De bedoeling is om een doorstart te maken met Thomas Cook Retail België, het grootste deel van het bedrijf (501 werknemers). Oorzaak van de problemen is het bankroet van de Britse moedergroep Thomas Cook.