Grote bedrijven in Europa moeten bekendmaken hoeveel belasting ze in welk land betalen: “Mijlpaal voor fiscale rechtvaardigheid”

Grote bedrijven in de Europese Unie zullen in de toekomst moeten bekendmaken hoeveel belasting ze in welk land betalen. Onderhandelaars uit de EU-landen en het Europees Parlement hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over de regels voor de zogenaamde "country-by-country reporting".

De nieuwe regels zijn bedoeld om belastingbesparende modellen van bedrijven te beperken en hebben betrekking op multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. In een specifiek rapport moeten zij per land waar ze gevestigd zijn hun netto-omzet, winst of verlies voor belastingen en de werkelijk betaalde belastingen publiceren.

De gegevens moeten dus worden opgesplitst voor de verschillende EU-landen. Dat geldt ook voor landen op de zogenaamde zwarte lijst van belastingparadijzen en voor landen die al minstens twee jaar op de "grijze lijst" staan, zoals Turkije.

“Fiscale rechtvaardigheid”

"De overeenkomst is een mijlpaal voor fiscale rechtvaardigheid in Europa", aldus Green Finance-expert en Europarlementslid Sven Giegold. "Landspecifieke fiscale transparantie is een scherp zwaard tegen belastingontwijking. Wanneer grote bedrijven hun winsten en betaalde belastingen per land moeten bekendmaken, wordt belastingdumping elk jaar voor iedereen zichtbaar. Dat schaadt de reputatie van de bedrijven."

Het Europees Parlement had in 2017 al campagne gevoerd voor openbare rapportage per land. Na jaren van debat hebben de EU-landen het principe echter pas dit voorjaar met de nodige meerderheid aanvaard. In de onderhandelingen met het Europees Parlement werden de laatste details van het plan besproken.

