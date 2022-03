Grootste witte diamant ooit wordt geveild

De diamant, die de naam ‘The Rock’ kreeg, werd meer dan twintig jaar geleden gedolven in Zuid-Afrika. “Het is de grootste peervormige diamant van het kleurengamma D-Z (tinten van wit) die ooit werd geklasseerd” door het bevoegde Amerikaanse instituut, zegt het veilinghuis Christie’s. De diamant wordt van 26 tot 29 maart tentoongesteld in Dubai, en is nadien nog te zien in Taipei, New York en Genève. In die Zwitserse stad zal hij op 11 mei geveild worden.