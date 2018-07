Grootste stijging in vijf jaar: ons loon steeg met bijna 4% vorig jaar HA

10 juli 2018

09u28

Bron: Belga 0 Geld De salarissen in België zijn het voorbije jaar met gemiddeld 3,9 procent gestegen. "Dat is de grootste toename in de laatste vijf jaar", zo zegt HR-specialist Hudson op basis van een doorlichting van de lonen in meer dan 750 bedrijven.

De loonstijging bestaat voor een groot deel uit indexering, maar daarbovenop kenden bedrijven nog 1,7 procent toe. Dat is een gevolg van de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt, zegt Hudson. "Zij versterken de concurrentie op de arbeidsmarkt. Hierdoor komt er veel druk op het vast salaris, zowel om talent te behouden als om nieuw talent aan te trekken", zo staat in een persbericht.



In de periode 2016-2017 stegen de lonen met 2 procent. Voordien lagen de loonsverhogingen enkele jaren lager omwille van het beleid van loonmatiging. De HR-specialist stelt nog vast dat het belang van variabele verloning in het salarispakket blijft toenemen. De collectieve bonus (cao 90) wordt populairder, ten nadele van de traditionele individuele bonussen.

Flexibele verloning

Steeds meer ondernemingen stellen ook een plan op van flexibele verloning. Werknemers kunnen dan een deel van hun salarispakket zelf samenstellen (bijvoorbeeld bedrijfswagen inruilen voor ander loon, smartphone of laptop krijgen of aanvullende verzekeringen afsluiten). "Uit onze bevraging bleek dat bijna één op de vijf organisaties op vandaag een flexibel verloningsplan heeft. Nog eens één op de drie heeft de intentie om dergelijk plan te implementeren", luidt het.



De resultaten zijn gebaseerd op de verloning in 755 bedrijven, goed voor bijna 190.000 werknemers.