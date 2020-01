Grootbanken slaan handen in elkaar: bank-neutrale geldautomaten op komst HLA KV

08 januari 2020

18u51

Bron: Belga 35 Geld De vier grootbanken in ons land gaan samen een netwerk uitbouwen van duizenden bank-neutrale geldautomaten. Dat melden KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis. De eigen cashautomaten verdwijnen.

Het nieuwe netwerk moet ervoor zorgen dat 95 procent van de bevolking een bankautomaat ter beschikking heeft binnen maximaal 5 kilometer. In de grootsteden zal met kortere afstanden worden gewerkt. De nieuwe automaten zullen zoveel mogelijk buiten bankkantoren worden geplaatst.

De eerste automaten komen er al vanaf midden volgend jaar. Het is de bedoeling dat op termijn de eigen cashautomaten van de banken verdwijnen, zegt Stef Leunens van KBC. Alleen al KBC heeft vandaag in ons land 1.300 cashautomaten.



Met het netwerk van bank-neutrale geldautomaten willen de grootbanken een antwoord bieden op enkele uitdagingen. Met de kaart betalen is overal standaard geworden, en nieuwe ontwikkelingen zoals contactloos betalen worden steeds populairder. Cash betalen daarentegen wordt steeds minder populair. Sinds 2012 is er een stelselmatige daling van het aantal cashafhalingen aan bankautomaten. De banken moeten ook zwaar investeren in de bevoorrading en de beveiliging van de automaten. De plofkrakenplaag heeft alles bovendien nog eens scherp gesteld.

Een gezamenlijk netwerk moet ook een betere spreiding garanderen. Sommige dorpen zitten vandaag zonder bankautomaat, terwijl er op andere plaatsen een overaanbod is. De vier banken willen daarom zorgen voor een “slimme” spreiding. Ook de mogelijkheid van cash-stortingen zal worden uitgebreid.

KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis gaan nu een nieuwe vennootschap oprichten. Hoe de automaten zullen heten of er uit zien is nog niet duidelijk. In Nederland bestaat sinds vorig jaar zo’n netwerk. Daar heten de machines ‘geldmaat’ en zijn ze knalgeel.

Het is niet het eerste dergelijke initiatief in ons land. Enkele kleinere banken, onder wie Argenta, hebben al een akkoord om samen geldautomaten te beheren. De vier grootbanken zeggen open te staan voor alle banken met een eigen netwerk.

De Vlaamse Ouderenraad heeft recent gepleit voor onafhankelijke bankautomaten.