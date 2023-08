Groot tekort aan leerkrachten blijft: de voor-, nadelen en lonen van “het belangrijkste beroep in onze maatschappij” op een rij

JobatOok aan de (bijna) vooravond van een nieuw schooljaar blijft het gebrek aan leerkrachten nijpend. Hoe komt dat? Wat zijn de pro's en contra's van een job in het onderwijs? Hoe kun je de overstap maken vanuit een andere sector? Telt je anciënniteit dan mee? En hoeveel verdien je in/voor de klas? Heel wat goede vragen, die evenveel duidelijke antwoorden vereisen. Jobat.be stelt ze daarom aan Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!.

Het gebrek aan leerkrachten doet zich voor over quasi de volledige onderwijssector, zo schetst Pelleriaux. “Het tekort is heel groot voor leerkrachten lager onderwijs en in het secundair onderwijs voor levensbeschouwing, technische vakken, Frans, Nederlands, Engels, wiskunde, wetenschaps- en praktijkvakken. Zowel de leerkracht lager onderwijs als de leerkracht secundair onderwijs - voor alle vakken - is een knelpuntberoep. Ook schooldirecteur staat trouwens op de lijst van knelpuntberoepen.”



In totaal zijn er nu 234 knelpuntberoepen, een absoluut record: hier vind je ze.

Welke oorzaken zijn er voor het tekort aan leerkrachten?

Volgens Pelleriaux moeten we onder meer naar de demografische evolutie kijken als één van de oorzaken voor het lerarentekort. “Enerzijds is er het vergrijzende lerarenkorps en anderzijds de bevolkingsgroei - waardoor er meer leerkrachten nodig zijn. Een andere oorzaak vinden we in de huidige algemene krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we dat de lerarenopleiding aan populariteit heeft ingeboet. Het gros van de leerlingen die uit het ASO uitstromen, kiest voor een masteropleiding. Daarom pleit het GO! voor een Master lerarenopleiding naast de bestaande en degelijke Bacheloropleidingen.”

“Ook zien we dat heel wat leerkrachten en schooldirecteurs relatief snel uitstromen”, zegt de GO!-topman. “Eén op de vier beginnende leerkrachten geeft er na minder dan vijf jaar de brui aan; in het basisonderwijs is dat zelfs ruim één op de drie leerkrachten. Zowel leerkrachten als schooldirecteurs hebben een complexe job met heel wat rollen en verantwoordelijkheden. Het aantrekkelijker maken van het beroep, zowel voor starters als voor wie al in het onderwijs aan de slag is, is noodzakelijk. We pleiten al heel lang voor een grondige modernisering van het beroep én voor meer beleidsruimte voor scholen.”

Wat zijn de voor- en nadelen van een job in het onderwijs?

Een job als leerkracht heeft zowel pro’s als contra’s in petto.

Voordelen

• Je loon is gewaarborgd bij ziekte.

• Je hebt een voordelige hospitalisatieverzekering.

• Je beschikt over een zekere vrijheid en autonomie om je voorbereidingen te plannen.

• Je bouwt een overheidspensioen op.

• Je bent vrij tijdens schoolvakanties.

• Je krijgt een eindejaarstoelage en vakantiegeld.

• Vastbenoemde leerkrachten worden doorbetaald tijdens vakantieperiodes. Tijdelijke leerkrachten krijgen een uitgestelde bezoldiging die wordt berekend op voorgaande prestaties.

• Je werkt – meestal – dicht bij huis.

Nadelen

• Het werkt stopt vaak niet na het lesgeven. Denk aan lesvoorbereidingen en extra vergaderingen.

• Een snipperdag nemen is niet mogelijk.

• Een echte vakantie plannen kan je enkel tijdens de officiële schoolvakanties: de duurste periode om op reis te gaan.

• Je maakt geen aanspraak op een firmawagen, bedrijfssmartphone of tankkaart.

• Je loon stijgt volgens de loontrap. Passie voor het vak of extra inzet worden niet meegerekend.



Overweeg je een job in het onderwijs? Op dit moment staan er bijna 1.400 vacatures in de database van Jobat.be.

Welke initiatieven worden ondernomen om (nieuwe) leerkrachten aan te trekken?

“De overheid heeft inspanningen geleverd om de job aantrekkelijker te maken”, zegt Pelleriaux nog. “Dat geldt zeker voor beginnende leerkrachten. Zo zijn er meer uren voor aanvangsbegeleiding van starters, extra uren voor de ondersteuning van de kerntaak van de leraars, er is de lerarenbonus voor personeelsleden die een lerarenopleiding volgen, enz. De grootste aantrekkingskracht van de job blijft natuurlijk dat leraar het belangrijkste beroep is in onze maatschappij. Er is niets mooier en gewichtiger dan het doorgeven van al onze kennis en vaardigheden aan de volgende generaties.”

“Of je een lerarendiploma moet hebben om voor de klas te staan? Je kan starten zonder lerarendiploma en de lerarenopleiding volgen - in avond-, weekend- of afstandsonderwijs - terwijl je al voor de klas staat. Als je al een Bachelor of Master hebt, dan volg je een verkort programma.”



Hoeveel verdien je in het onderwijs?

Dat hangt af van je diploma (bekwaamheidsbewijs), je ambt en de graad waarin je lesgeeft. Er zijn berekeningsvoorbeelden voor het salaris van kleuteronderwijzer, leraar lager onderwijs en leraar secundair onderwijs."



Leestip: Hier verzamelden we enkele berekeningen van lonen in het onderwijs, op basis van anciënniteit en locatie.

En wat als je al ervaring hebt in een andere job? Kan je die anciënniteit dan meenemen? “Dat is afhankelijk van een aantal voorwaarden”, weet Pelleriaux. “Of en hoeveel anciënniteit je uit de privé of als zelfstandige kan meenemen, hangt af van de vakken die je geeft, van het moment waarop je start(te) in het onderwijs, en/of het ambt/het vak een knelpuntambt of -vak is.”

“Een leraar technische of praktische vakken kan bijvoorbeeld tot tien jaar anciënniteit als werknemer/zelfstandige in zijn geldelijke loopbaan meenemen, als die ervaring uit de privé relevant is voor het vak dat hij/zij geeft. Als dat vak ook nog een knelpuntvak is en de leraar start nu nieuw in het onderwijs, dan kan hij/zij daarbovenop nog maximaal tien jaar extra anciënniteit meenemen. Sommige nieuwe starters kunnen zo dus tot 20 jaar ervaring als werknemer/zelfstandige meenemen. En eerder verworven anciënniteit in de openbare dienst telt dan weer zonder enige beperking mee”, besluit Pelleriaux.

