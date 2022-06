Groeiende vraag naar cybersecurity biedt kansen voor beleggers: “Eén aandeel steeg van 12,5 naar 300 dollar, en dat is nog niet het einde van de rit”

We leven en werken steeds meer digitaal, en die trend werd nog versterkt tijdens de coronapandemie, maar hoe afhankelijker we worden van digitale toepassingen, hoe groter de kans dat onze gegevens en centen in handen komen van oplichters en andere criminelen. Gelukkig zijn er heel wat bedrijven actief in cybersecurity. Die doen het dus goed, maar kan je daar dan ook wat aan verdienen als kleine belegger? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen.