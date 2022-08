Griet (43) en haar vrouw verdienen samen 3.500 euro netto en halen 1.200 euro opbrengst uit verhuur: “Maar de eerste jaren als zelfstandige werkte ik nog onbezoldigd”

Emily (29) verdient 1850 euro netto en spaart 490 euro per maand: “Alles wat ik uitgeef, zet ik in een Ex­cel-document”

Het is niet makkelijk, goed omgaan met je geld. Dus vragen we onze lezers om een inkijk te geven in hun (be)spaargewoontes. Emily Janssens (29) is crew payroll officer, wat betekent dat ze de lonen berekent voor de bemanningsleden van schepen. “Zodra ik kan, wil ik ook graag flexi-jobs gaan doen. Alles wat ik daarmee bijverdien, wil ik direct op mijn spaarrekening zetten.” Emily legt uit hoe ze zoveel mogelijk spaart op een maand.

29 juli