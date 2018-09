Grieken mogen weer onbeperkt geld afhalen ADN

27 september 2018

20u06

Bron: Belga 0 Geld De Grieken kunnen binnenkort weer onbeperkt geld afhalen bij de banken. De beperkingen die werden ingevoerd in 2015, tijdens de Griekse schuldencrisis, zullen volgende week worden opgeheven. Dat kondigt minister van Financiën Euclide Tsakalotos aan.

"Alle geldafhalingen in contanten bij de financiële instellingen in Griekenland zullen vanaf 1 oktober zonder beperkingen toegelaten zijn", aldus Tsakalotos vandaag. Er blijven wel beperkingen bestaan voor bankoverschrijvingen naar het buitenland, maar de limiet wordt opgetrokken van 3.000 naar 10.000 euro.

De beperkingen op geldafhalingen werden in juni 2015 ingevoerd. De Grieken mochten toen maar 420 euro per bankkaart afhalen per week. De maatregel werd genomen om een run op de banken te vermijden, op een moment dat Griekenland dreigde de eurozone te verlaten. Het leidde tot een vertraging van consumptie, invoer en uitvoer, en honderden ondernemingen moesten de deuren sluiten.

Naarmate de Griekse economie zich herstelde, werden de limieten opgetrokken. Momenteel mogen Grieken tot 5.000 euro afhalen per maand.