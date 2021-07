Gratis zichtrekeningen: bestaan ze nog?

SparenDe kans is groot dat het saldo van uw zichtrekening regelmatig enkele euro’s naar beneden gaat, zonder dat u zelf centen hebt uitgegeven. De oorzaak zijn de bankkosten die u betaalt voor het houden van die zichtrekening. Spaargids.be bekijkt of die overal even hoog zijn en of er nog zoiets bestaat als een gratis zichtrekening.

Elke bank bepaalt zelf welke kosten ze haar klanten aanrekent. Er bestaan zowel vaste jaarlijkse beheerskosten als kosten per verrichting. U betaalt dan bijvoorbeeld extra voor geldopnames bij een andere bank of papieren overschrijvingen. Aan een kredietkaart kleeft ook vaak een prijskaartje vast. Een andere mogelijke kostenfactor is het verzenden van rekeningafschriften.

Vergelijk rekeningpakketten

Verschillende grootbanken bieden diverse pakketten aan: een zichtrekening met jaarlijkse kosten en gratis extra dienstverlening, naast een gratis zichtrekening en betalende transacties. Veel hangt dus af van uw bankgewoontes. Bent u iemand die bijna alle verrichtingen online uitvoert, dan bent u doorgaans beter af met een (quasi) gratis zichtrekening. Voert u nog regelmatig transacties uit aan het loket of beschikt u graag over een kredietkaart, dan oogt een jaarlijks vast bedrag misschien wel interessanter. Het komt er dus op aan van u niet zomaar blind te staren op de term ‘gratis zichtrekening’, maar na te gaan waar u uiteindelijk het minste betaalt voor een oplossing op uw maat.

Nergens volledig gratis

Van de 32 zichtrekeningen die Spaargids.be in zijn overzicht bundelt, is geen enkele volledig gratis. U betaalt dus altijd vaste jaarlijkse kosten of een bedrag voor bepaalde aanvullende verrichtingen of diensten. Voor een objectieve vergelijking gaat Spaargids.be uit van doorsnee bankgewoontes. De eindbalans kan er voor u dus anders uitzien, naargelang u meer of minder digitaal bankiert.

Verdienen met verrichtingen

Buitenbeentje is Keytrade Bank dat met het Keypack vooral de digitale consument aanspreekt. U betaalt er geen vaste beheerskosten, krijgt gratis een kredietkaart (onder voorwaarden vanaf het tweede jaar) én ontvangt voor verschillende transacties een bonus van 0,05 euro per verrichting (met een plafond van 2,50 euro per maand). Een jaarlijkse winst van 30 euro behoort dus tot de mogelijkheden. Keytrade Bank rekent wel 0,30 euro aan per papieren overschrijving.

Banken met laagste kosten

Zowel bij Europabank (Eco Pakket), Argenta (Green Pakket) als CBC (het Franstalige deel van de KBC Groep) ziet het plaatje er bijna hetzelfde uit. De kredietkaart is er inbegrepen en u betaalt geen jaarlijkse vergoeding, maar telt er 1,50 euro neer per papieren overschrijving of voor een cashopname aan het loket. Daarmee horen ze tot de goedkoopste van het pak. Bij de andere zichtrekeningen zonder beheerskosten lopen de tarieven voor papieren overschrijvingen hoger op en betaalt u ook tot 24 euro voor uw eerste kredietkaart. Dat verklaart meteen waarom het Silver Pakket van Argenta met 40,20 euro vaste beheerskosten voor veel consumenten misschien wel goedkoper uitvalt dan de gratis zichtrekeningen met een duurdere dienstverlening.

Gemiddelde kosten: 58 euro per jaar

Spaargids.be schat het gemiddelde kostenplaatje van een zichtrekening op 58 euro, maar het lijstje met spaarrekeningen bevat ook uitschieters waarvan de jaarlijkse kosten tot 100 euro en meer oplopen. Het komt er dus op aan van de tarieven en voorwaarden van de verschillende zichtrekeningen regelmatig naast elkaar te leggen.

Shift naar online bankieren

Omwille van de lage intrestvoeten maken banken tegenwoordig minder inkomsten uit hypothecaire leningen. Hogere tarieven voor zichtrekeningen vormen een van de instrumenten om dat te compenseren. Bovendien investeren de meeste banken fors in hun digitale bankomgeving. Door de kosten voor offline banktransacties te verhogen, moedigen ze consumenten aan om gebruik te maken van die applicaties. Het ziet er dus naar uit dat de shift naar duurdere verrichtingen aan het loket of via de bankautomaat zich de volgende jaren nog verder aftekent.

Eenvoudig en gratis overstappen

Wie omwille van de bankkosten wil overstappen naar een andere zichtrekening, kan gebruik maken van de gratis bankoverstapdienst. Het volstaat om een document te ondertekenen bij uw nieuwe bank. Die zal dan het nodige doen om de zichtrekening bij uw oude bank af te sluiten en eventuele domiciliëringen over te zetten naar uw nieuwe rekening. Lees hier alles over hoe je het best van bank verandert.

