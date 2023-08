Gratis bankieren: waar kan het nog? En bij welke bank word je betaald voor je financiële verrichtingen?

Spaargids.beRekent je bank je behoorlijk wat kosten aan voor je betalingsverkeer en het beheer van je spaargeld? Dan kan je ook kiezen voor gratis alternatieven, al staat daar even vaak een sterretje naast, dat aangeeft dat er voor bepaalde verrichtingen of diensten tóch betaald moet worden. Spaargids.be biedt advies.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het openen, beheren en sluiten van zo'n rekening is doorgaans gratis. Toch kan het zijn dat je kosten worden aangerekend...

BNP Paribas Fortis vraagt je bijvoorbeeld jaarlijks 2,50 euro als op je rekening minder dan 25 euro staat, er de laatste tien jaar geen stortingen of opvragingen zijn geweest en je minstens 24 jaar oud bent.

Klassieker zijn ook de kosten voor het sturen van de rekeninguittreksels naar je thuis. Bij Belfius betaal je 2,50 euro per enveloppe en bij BNP Paribas Fortis is dat 1 euro per enveloppe plus portkosten. Bij KBC gaat het om 2,50 euro per maand als je akkoord bent met een maandelijkse verzending, of 25 euro per maand als je een dagelijkse verzending wil.

Voor de volledigheid: bij Belfius is er wel een sociale correctie voorzien. Het verzenden van de rekeninguittreksels van de Beats New-, Beats Star- en Belfius Comfort Platinumrekeningen waarvan de titularissen 70 jaar of ouder zijn, blijft gratis als ze hoogstens maandelijks hun uittreksels thuis willen ontvangen.

Deze kosten kan je wel vermijden door de uittreksels van je spaarrekening zelf af te drukken in het kantoor - voor zover dat nog mogelijk is - of via de pc.

Een andere kostenpost die je jaarlijks kan worden aangerekend, is die van een rekeningverzekering, die in een extra uitkering voorziet indien je zou overlijden als gevolg van een ongeval. Bij KBC kost die 4,80 euro, bij BNP Paribas Fortis 4,25 euro en bij Belfius 4,99 euro. Deze verzekering kan je wel weigeren.

Welke spaarrekening biedt op dit moment het hoogste rendement? Bekijk het handige overzicht via onze vergelijker.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij zichtrekeningen is het moeilijker om nog kosteloos bediend te worden, toch als je door je bankier niet langer als ‘een jongere’ wordt beschouwd.

Jongeren worden vaak vrijgesteld van het betalen van een bijdrage voor hun rekeningpakket met zichtrekening, bankkaarten en verrichtingen. De leeftijd tot wanneer je hiervan kunt genieten, verschilt echter van instelling tot instelling. Bij BNP Paribas Fortis is er een Welcome Pack tot 18 jaar. Bij KBC/CBC lopen de voordelen van de Plus-rekening voor jongeren tot en met 24 jaar. Dat geldt ook voor de Comfort2bank-rekening van AXA en de b.young van bpost bank. Bij de Jump-rekening van Beobank is dat tot en met 26 jaar. En bij Hello Bank! loopt het gratis bankieren voor jongeren via Hello4You tot en met 27 jaar.

Voor de oudere consument is het al een pak moeilijker om nog gratis zichtrekeningen te vinden. Toch zijn die er nog: Keytrade Bank heeft een KeyPack, dat je zelfs 5 cent geeft per uitgevoerde verrichting en dat tot 50 verrichtingen per maand. Maar hier staat eveneens een sterretje. Zo krijg je het eerste jaar wel een gratis Visa-kredietkaart, maar dan moet je er minstens twaalf uitgaven mee doen, anders betaal je alsnog 25 euro. Voor een Golden Visa is dat zelfs 50 euro. Verder moet je er betalen voor het laten uitvoeren van overschrijvingen op papier en voor internationale overschrijvingen.

Net zoals bij de spaarrekeningen, rekenen de banken ook voor hun zichtrekeningen kosten aan indien je uittreksels naar je thuis laat opsturen.

Weten met welke zichtrekening je het minste kosten betaalt? Hier vind je een overzicht van 32 gratis formules.

Lees verder op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.