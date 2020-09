Gratis aandelen kopen en verkopen met nieuwe app BUX: “Hier komen ongelukken van”

Geld Als er nog feestjes zijn in coronatijden, dan wel op de beurzen. De economie ligt op haar gat, maar flink wat aandelenkoersen trekken zich daar geen bal van aan. En dus neemt BUX - een nieuwe beleggingsapp waarmee je gratis aandelen koopt en verkoopt - een flitsende start in ons land. In amper drie weken zijn er al meer dan 10.000 - vooral jonge - Belgen aan het beleggen. Maar gratis naar Wall Street, deugt dat wel?

App installeren, foto nemen van je paspoort, geld overschrijven en door de vitrine met aandelen swipen. Een beleggingsportefeuille beginnen is vandaag niet ingewikkelder dan een diepvriespizza eetbaar serveren. Met een simpele app en de opvallende boodschap dat de aan- en verkoop van aandelen ook gratis kan - daar waar de meeste brokers gemiddeld 7 euro aanrekenen per transactie - stak BUX midden augustus de grens over.

In Nederland heeft het bedrijf - genoemd naar de Amerikaanse bijnaam van dollars - al 300.000 klanten. "En in België zijn er in amper drie weken al meer dan 10.000 mensen aan het beleggen met onze app. Het overtreft onze verwachtingen", glundert CEO en oprichter Nick Bortot (47), de Nederlandse ex-directeur van BinckBank. "De gemiddelde leeftijd van onze Belgische gebruikers is net zoals in Nederland rond de dertig, maar de belegde bedragen zijn wel hoger."

Gezien de lage spaarrentes en de pensioenstelsels die onder druk komen, is beleggen een must voor jongeren CEO en oprichter van BUX, Nick Bortot (47)

'Zero-order'

Nochtans is de app vooral in de markt gezet voor wie met kleine bedragen wil beleggen. Maandelijks voor 50 euro aandelen kopen en dan telkens 7 euro transactiekosten betalen, dat geeft het rendement al een flinke knauw. Wie wil, betaalt geen commissie bij BUX. "Dat is ons 'zero-order'. Die bundelen we en voeren we 's avonds nabeurs in één keer uit. Daar verdienen wij niets aan. Wie meteen een aandeel wil kopen of verkopen aan de marktprijs (en dus geen dagschommelingen riskeert, red.) of een limietbedrag instelt om te handelen, betaalt 1 euro per transactie." BUX werkt samen met de Nederlandse bank ABN Amro, die de orders uitvoert.

Bij Amerikaanse aandelen betalen klanten wel een toelage op de wisselkoers. "Of wij van zulke kleine bedragen kunnen leven, is de vraag die ik vaak moet beantwoorden", zegt Bortot. "Ja, dat kunnen wij. Als we groot genoeg zijn. We zijn nu actief in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België. We willen de nummer één neo-broker in Europa worden. Beleggen zal groeien. In de VS belegt 40% van de bevolking, tegenover slechts 15% van de Europeanen. Maar gezien de lage spaarrentes en de pensioenstelsels die onder druk komen, is beleggen een must voor jongeren."

BUX is beperkt: ze verkopen in België alleen de grote Amerikaanse aandelen, wat bekende Europese bedrijven en de BEL20. Voor geoefende beleggers is dat te weinig Econoom Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool)

Beperkt aanbod

BUX spiegelt zich aan het populaire Robinhood, waarmee Amerikaanse beleggers ook gratis aandelen kunnen verhandelen - en dat massaal doen. Robinhood heeft 13 miljoen klanten en won er de voorbije maanden nog eens 3 miljoen bij. Dat groeiende leger jonge beleggers is volgens analisten mee verantwoordelijk voor opvallende koersschommelingen bij aandelen zoals Apple, Facebook en Tesla. Robinhood ligt wel onder vuur bij de Amerikaanse beurswaakhond, omdat het zijn gebruikers onvoldoende heeft geïnformeerd over de app. Want de informatie van de beursorders wordt verkocht. Grote beleggers hebben heel wat over voor de orders die Robinhood krijgt, om zo koersen te voorspellen.

“Dat is in Europa verboden en zal BUX niet riskeren", zegt econoom Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool). "Zelf zeggen ze van niet, maar ik denk wel dat ze nog wat verdienen door aandelen uit te lenen aan grote beleggers die shorten (aandelen verkopen die je nog niet bezit, red.). Want gratis bestaat natuurlijk niet. BUX probeert nu vooral heel groot te worden. Eens je die software hebt gebouwd, dan moet je dat zoveel mogelijk laten renderen. Ze hopen dat toch veel beleggers meteen hun aankoop doen en die euro betalen. Maar da's nog een groot verschil met de tarieven van andere brokers. Dat komt omdat BUX beperkt is: ze verkopen in België alleen de grote Amerikaanse aandelen, wat bekende Europese bedrijven en de BEL20. Voor geoefende beleggers is dat te weinig. Je kan BUX dus niet vergelijken met de populairste brokers in ons land zoals Bolero, Keytrade en BinckBank. Zij maken veel meer kosten, alleen al door het advies dat ze geven."

18-jarigen die spaarcenten van oma krijgen en dan meesurfen op de technologiebeurs? Ik hou m’n hart vast. Bij de bitcoinhype zijn ook al ongelukken gebeurd Werner Eetezonne, CEO van online broker Bolero

Turbotaaltje

Niet dat BUX geen uitleg geeft bij aandelen, maar die is - zacht uitgedrukt - nogal kolderiek. 'Werd je vanochtend wakker met een kater? De kans is groot dat je die te danken hebt aan AB InBev: één van de grootste bierproducenten ter wereld.' Proximus wordt omschreven als 'de basis voor de onontbeerlijke Netflix-and-chill' en KBC als 'deze club kun je altijd bellen als je per ongeluk miljonair wordt'. "Ik zie BUX niet als oneerlijke concurrentie zolang ze de regels volgen, maar met dat turbotaaltje en de sfeer dat het allemaal een spelletje is, heb ik wel moeite", zegt Bolero-CEO Werner Eetezonne, de grootste online broker in België.

"Door technologie kan je het anders doen lijken, maar de beurs is geen spelletje zoals 'Fortnite'. Daar heb je oneindig veel levens, maar als je geld op is op de beurs, dan is het op, hé. En als 18-jarigen met hun van oma gekregen spaarcenten meesurfen op de technologiebeurs, in tijden waarin aandelen als Tesla zoals de voorbije week in één dag 20% kwijtspelen, hou ik m'n hart vast. Bij de bitcoinhype en Robinhood zijn ook al ongelukken gebeurd."

Wij schrijven ook dat het best is om maandelijks een vast bedrag te beleggen in een gespreide portefeuille: zo betaal je in goede tijden soms te veel, maar in slechte tijden te weinig en op lange termijn zit je goed CEO en oprichter van BUX, Nick Bortot (47)

Zo kwam de Amerikaanse app onder vuur te liggen toen een 20-jarige student zich in juni van het leven beroofde nadat hij door een mislukte optiestrategie opeens 730.000 dollar in het krijt stond. Achteraf bleek dat hij zich had miskeken. Ook Paepen ziet daarin een gevaar. "Wie goed belegt, kan een rendement halen van 8% per jaar, maar de laatste tijd gaat het heel hard. Amazon en Facebook verdubbelen, Tesla schiet door het dak en er komen geregeld hevige correcties. Het gevaar bestaat dat jongeren de voorbije maanden als maatstaf nemen en zich laten verleiden. Met zo'n app gaat het snel en dan kan je ook heel impulsief beleggen. Dan gaan ze flink leergeld betalen."

Nick Bortot van BUX spreekt dat niet tegen. "In blogs en stories in onze app schrijven wij ook dat het best is om maandelijks een vast bedrag te beleggen in een gespreide portefeuille: zo betaal je in goede tijden soms te veel, maar in slechte tijden te weinig en op lange termijn zit je goed."

Zullen ook andere brokers door de lowcostspelers hun tarieven bijstellen, zoals in de vliegwereld is gebeurd? "We kunnen zeker een easyJet worden", zegt Bortot. "In de VS hebben grote brokers zoals Charles Schwab door Robinhood ook hun tarieven laten zakken. Alleen zijn de Amerikaanse brokers maar voor een klein deel afhankelijk van hun commissie en dat is hier niet zo. Wie naar nul gaat zoals wij, is snel failliet. Hier werken de grote spelers met oudere technologie, veel personeel en ik denk dat het lastig is voor hun aandeelhouders wanneer ze morgen de winst halveren. Ik zie het nog zo snel niet gebeuren."

En de fiscus?

Werner Eetezonne van Bolero ziet het andersom ook nog niet zo snel gebeuren dat BUX de markt zal inpalmen. "Wij bieden een sterk platform waar je 4 miljoen waarden kan terugvinden en zeer veel analyses. Waar de belegger van 's morgens tot 's avonds wordt geholpen. Ook doe-het-zelfbeleggers willen een ruim aanbod. En ik ben benieuwd hoe nieuwkomers de administratie gaan regelen." De Bolero-topman doelt fijntjes op de verplichte beurstaks van 0,35% per transactie en de roerende voorheffing, die BUX in tegenstelling tot andere brokers niet zelf inhoudt. Een addertje onder het gras bij de nieuwe app.

"Daar komt wel wat administratie en dus personeel en kosten bij kijken. Wie bij BUX belegt, heeft meteen een buitenlandse effectenrekening en dat moet je op je belastingaangifte correct invullen - of je riskeert problemen met de fiscus. Die beurstaksen moeten ook elk kwartaal geregeld, en wie dan heel actief is op zo'n app, moet zich al bijna een boekhouder gaan zoeken om in orde te blijven, want zo simpel is dat niet." BUX stuurt beleggers elk kwartaal een overzicht om de taks aan te geven. "We gaan kijken hoe gebruikers dat zelf regelen en als er veel vragen zijn om dat voor hen in orde te maken, kunnen we dat ook wel oplossen." Gratis?

