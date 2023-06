Gouverneur van Nationale Bank verdedigt negatief advies voor voorstellen rond optrekken spaarrente

“Kankerver­wek­ken­de stoffen vrijgeko­men": patiënten met slaapapneu betichten Philips van onvrijwil­li­ge doodslag

In Parijs hebben 217 patiënten met slaapapneu klacht ingediend in een dossier over ademhalingsapparatuur van Philips. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Drie van de klachten gaan over onvrijwillige doodslag, volgens de klagers kwam bij het gebruik van de CPAP-machines kankerverwekkende stoffen vrij. Ook in België worden de machines gebruikt. In 2021 adviseerde het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat stoppen met de behandeling niet nodig was.