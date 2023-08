Goudprijs zakt naar laagste niveau in bijna half jaar

“Je bent goed gek als je 50.000 euro spaargeld nooit investeert”: onze geldexpert legt uit hoe je dat best aanpakt

Voor velen lijkt het onmogelijk om 50.000 euro bij elkaar te sparen. En toch zijn er heel wat landgenoten die dit bedrag – of meer, zelfs – op hun spaarrekening hebben staan. Ben je één van hen? Dan onderneem je volgens onze geldexpert Pascal Paepen best snel actie: “Het is te veel geld om niks mee aan te vangen." Hij legt uit hoe je in vijf stappen jouw spaargeld kan beschermen tegen de inflatie en er zo veel mogelijk rendement uit kan halen.