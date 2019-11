Google koopt Fitbit voor 2,1 miljard dollar HAA

01 november 2019

14u49

Bron: ANP, Bloomberg 0 Geld Google heeft een akkoord gesloten om smartwatchmaker Fitbit over te nemen voor 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro). Dat meldt de Amerikaanse technologiereus. Google zet daarmee voet aan de grond in de markt van draagbare technologie.

Google zal 7,35 dollar per aandeel betalen voor het bedrijf uit San Francisco. Dat is een bonus van 71 procent op de prijs van een aandeel voor uitlekte dat Google een bod had uitgebracht. Fitbit trok in 2015 nog naar de beurs voor 20 dollar per aandeel.



Fitbit is een van de bekendste merken op het vlak van zogeheten wearables, draagbare technologie die allerlei gegevens over je gezondheid bijhoudt. Zo kunnen fitnessfanaten met de producten hun hartslag, het aantal gezette stappen of de hoeveelheid verbrande calorieën controleren.

“Privacy en veiligheid”

De deal zal naar verwachting in 2020 rond zijn, na goedkeuring van aandeelhouders en toezichthouders. Wellicht zal de Fitbit-overname de aandacht trekken van de concurrentiewaakhonden, die zich zullen afvragen wat Google van plan is met de gegevens die Fitbit-gebruikers de voorbije jaren hebben gedeeld.





In een blogpost over de overname belooft Google alvast transparantie. “Sterke richtlijnen rond privacy en veiligheid zijn sinds het begin deel van het DNA van Fitbit, en dat zal niet veranderen”, luidt het. Zo zegt Google dat gezondheidsgegevens van Fitbit niet gebruikt zullen worden voor advertenties.

Berichten over de op handen zijne overname van Fitbit deden al de ronde. Persbureau Reuters meldde begin deze week op basis van ingewijden dat Google toenadering zocht tot het Amerikaanse bedrijf. Het aandeel Fitbit schoot vervolgens omhoog op de beurs.

Technologische vernieuwing

Fitbit-topman James Park hoopt dat de combinatie met Google de technologische vernieuwing van draagbare technologie versnelt, waardoor de verkoop weer aantrekt. De laatste tijd heeft Fitbit te maken met een slinkend marktaandeel, onder meer door concurrentie van goedkopere alternatieven.

Het is al de tweede grote overname van Google dit jaar. In juni sloot de techgigant ook een akkoord om cloudsoftwarebedrijf Looker over te nemen voor 2,6 miljard dollar (1,8 miljard euro).