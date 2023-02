Google is je vriend niet: hoe kan je veilig online bankieren? En wat als er toch iets misloopt?

Spaargids.beCriminelen worden steeds vindingrijker om geld van je rekening te kunnen halen. Momenteel zijn praktijken als zoekmachinefraude en kluisrekeningfraude volop in opmars. Wat moet je doen om die vallen te vermijden? En wat doe je het best als je er toch ingeluisd bent? Spaargids.be zocht het uit.

Google is je vriend niet

Doe je het ook als je online wil bankieren? Je tikt ‘online bankieren’ of ‘internetbankieren’ en de naam van je bank bij Google in en je komt op de website terecht, waar je je login en je paswoord/geheime code ingeeft om je financiële verrichtingen te kunnen uitvoeren.

Beantwoordde je bovenstaande vraag zonet met ‘ja’, dan pas je je maar beter aan. Criminelen kennen die techniek ook maar al te goed. Ze zorgen ervoor dat ze een eigen nepwebsite ontwikkelen en laten je via een opzoeking via een zoekmachine zoals Google, Yahoo! Of Bing naar hun eigen onthaalpagina surfen, waar je hen je paswoorden zomaar prijsgeeft.

Ga dus nooit via een zoekmachine naar je pagina voor online bankieren, maar tik het internetadres zelf in of zet het bij je favorieten.

Een ‘veilige rekening’ is niet per se veilig

Een andere techniek die in opmars is, is de zogenaamde kluisrekeningfraude. Die begint als je per mail, Whatsapp, sms of sociale media een bericht ontvangt dat je dringend moet in orde brengen bij je bank. Daarbij word je via een link naar een valse website geleid, waar je gevraagd wordt om persoonlijke gegevens in te voeren, zoals je naam, telefoonnummer, (krediet)kaartnummer en persoonlijke bankcodes.

Daarna nemen zogenaamde medewerkers van je bank contact met je op om geld te laten overschrijven van je ‘beschadigde’ bankrekening naar een nieuwe veilige rekening, de zogenaamde kluisrekening. Doe je dat, dan is je geld meteen weg. Via via wordt het immers snel doorgesluisd naar de rekening van de criminelen.



Toch in de val gelopen?

Het dient gezegd: sommige vervalsingen zijn héél goed gemaakt. Het is dan ook geen schande dat je eens in de val trapt.

Op cijfers over heel 2022 is het nog even wachten, maar in de eerste helft van 2022 werden alvast 4.505 gevallen geregistreerd van zogenaamde phishing, waarbij criminelen je geheime bankinfo proberen te ontfutselen. Het aantal van 8.396 uit 2021 zou dus wel eens overschreden kunnen worden.

Ben je toch beetgenomen? Onderneem in dat geval onmiddellijk stappen. Bel Card Stop op 078 170 170 om je bankkaart te laten blokkeren en dien klacht in bij de politie. Contacteer tevens meteen je bank om je bankapps te laten blokkeren. Sinds kort houden de banken trouwens ‘24/7' een permanentie, waar je online fraude kan signaleren. Criminelen houden zich immers ook niet aan de kantoortijden.

Banken blijven investeren in veiligheid

Bij de oplichtingszaken die tot dusver aan het licht kwamen, was het steeds de benadeelde consument die zich op een of andere manier in de luren had laten leggen door een oplichter. De robuustheid van de banksystemen zelf stond niet ter discussie. Dat belet niet dat banken massaal blijven investeren in online veiligheid. Geen enkele instelling kan het zich permitteren dat haar goede naam door het slijk wordt gehaald.

Veiligste banken... volgens de consument

Toch is het interessant te zien hoe de klanten de veiligheid van hun bank inschatten. In de grootschalige bevraging die Spaargids.be eind vorig jaar liet doen bij bijna 31.000 mensen vroegen we de consument of hij de online systemen van zijn bank al dan niet veilig vond.

Over het algemeen viel dat erg goed mee. Globaal was ruwweg zo’n 4% van de klanten negatief. KBC scoorde met 1,5% negatieve stemmen het best. Argenta deed het met 2,4% ook goed. Crelan (3,8%), Beobank (4,2%), AXA Bank (4,3%), Belfius (4,4%) en BNP Paribas Fortis (4,9%) zaten in de middenmoot. Deutsche Bank (6,2%) en ING (6,6%) kampten met een perceptieprobleem.

Het ging hier om subjectieve inschattingen van klanten en dus niet om testen door hackers. Bovendien geven sommigen wellicht om een andere reden hun bank een zwakkere score voor veiligheid. Toch houden die er maar beter rekening mee.

Welke banken zijn volgens consumenten dé uitblinkers in digitale dienstverlening, het kantorennetwerk, sparen en beleggen? Hier vind je de volledige resultaten van de Bank Awards 2022.

