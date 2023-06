Goedkoop water opwarmen: doe je dat met de waterkoker, de kokendwaterkraan of het fornuis?

MijnenergieVan pasta of aardappelen koken voor een zomers slaatje tot de avond afsluiten met een ontspannend tasje thee: je kookt vaker water dan je denkt. De meesten onder ons doen dit met de waterkoker. Toch zweren sommigen bij de pan of fluitketel op het fornuis. Met de kokendwaterkraan biedt zich sinds enige tijd ook een meer trendy alternatief aan. Maar waar liggen de verbruikskosten het laagst? Mijnenergie.be maakte de berekening.

Optie 1: met de waterkoker

Deze toestellen zijn er in allerlei uitvoeringen. Modellen waar de weerstand rechtstreeks met het water in contact komt, verbruiken doorgaans het minst.

Het duurt ruim drie minuten om één liter water aan de kook te brengen met een waterkoker met een vermogen van 2.000 Watt. Tegen de huidige mediaanprijs - via Mijnenergie.be - van 33,68 eurocent per kilowattuur kost het 0,035 euro om water met de waterkoker op te warmen.



Optie 2: op het fornuis

Het gasfornuis is een minder efficiënte manier om water te verwarmen. Daartegenover staat wel dat aardgas goedkoper is dan elektriciteit.

De hoeveelheid gas die je gebruikt om water te koken, bedraagt volgens het Nederlandse consumentenprogramma Radar 0,30 kilowattuur. Het kost je bij een mediaan aardgasprijs van 7,95 eurocent op die manier 0,024 eurocent om water te koken. Het verschil qua energieprijs tussen elektriciteit en aardgas weegt dus zwaarder door dan de efficiëntie.



Het alternatief bestaat in het inductiefornuis. Opnieuw speelt de hogere elektriciteitsprijs in het nadeel. De kookbeurt kost je in dat geval 0,067 eurocent.

Optie 3: kokendwaterkraan

Met een kokendwaterkraan genereer je meteen kokend water uit de kraan. Het bekendste merk op de markt, Quooker, pakt graag uit met zijn warmte-isolatie die het rendement optrekt en de energiekosten verlaagt. Het totale verbruik van een Quooker-reservoir omvat een deel om het water warm te houden en een deel om koud water te verwarmen.

Om altijd kokend water bij de hand te hebben verbruikt de Quooker 87,6 kilowattuur of 29,50 euro per jaar. Wanneer je gemiddeld 10 liter kokend water per dag nodig hebt, dan verbruikt de kokendwaterkraan volgens de fabrikant 423 kilowattuur om het water te verwarmen en 87,6 kilowattuur om het warm te houden. Het totaal: 511 kilowattuur per jaar of 172,11 euro.

De kokendwaterkraan heeft dan weer als grote voordeel dat je enkel het water kookt dat je ook effectief nodig hebt. In combinatie met zonnepanelen kan je, net als bij inductie of de waterkoker, de verbruiksfactuur naar beneden halen.

