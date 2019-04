Goede doelen strijken steeds vaker erfenis op lva

13 april 2019

Bron: Belga 0 Geld De Vlaming laat steeds meer geld na aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg via een parlementaire vraag. In drie jaar tijd zijn de inkomsten die de Vlaamse overheid haalt uit die giften aan het goede doel met 53 procent gestegen. Artsen Zonder Grenzen haalt nu zelfs al 30 procent van zijn werkingsmiddelen uit nalatenschappen. Dat bericht Gazet van Antwerpen.

In 2017 kregen 1.080 goede doelen een deel van een nalatenschap van een Vlaming die gestorven was. In 2018 waren dat er al 1.258. Dat is een stijging van ruim 16 procent. Maar belangrijker nog is dat de mensen die beslissen om geld na te laten aan een goed doel, ook veel guller zijn dan vroeger. Het geld dat de Vlaamse overheid haalt uit de erfbelasting op zo'n nalatenschap is in drie jaar tijd zelfs met 53 procent gestegen, van ruim 15 miljoen euro naar meer dan 23 miljoen euro.

Schryvers ziet twee redenen voor de stijging. "Een eerste verklaring is dat er meer alleenstaanden zijn. Veel van die mensen hebben geen heel dichte familie en zijn daarom sneller geneigd om een deel van hun nalatenschap aan een goed doel te geven. Een tweede verklaring is dat goede doelen meer reclame maken voor het schenken van een nalatenschap. Bijvoorbeeld via een duolegaat.”