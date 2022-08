Goed verdienen maar hard werken: dit zijn de 6 best betaalde arbeiders

JobatIs een hele dag stilzitten niets voor jou? Voor wie graag fysiek in de weer is, heeft een arbeidersjob tal van troeven. De vrees dat je met een arbeidersstatuut minder goed verdient, is in veel gevallen ook ongegrond. Jobat.be belicht enkele van de best betaalde arbeidersbanen.

Werfleider

Wil je goed je brood verdienen als arbeider, jaag je best de functie van werfleider na. SD Worx maakte vorig jaar de top tien van best betaalde arbeidersjobs op en daarin veroverden werfleiders met een bruto uurloon van 20,33 euro (mediaan) de eerste plek. De hr-dienstverlener beriep zich voor het loononderzoek op benchmarkcijfers van meer dan 8.000 bedrijven waar ruim 130.000 arbeiders werkzaam zijn. Het mooie salaris van werfleiders vloeit voort uit de grote verantwoordelijkheid die ze dragen in combinatie met de aanhoudende tekorten. Een werfleider coördineert en controleert bouwwerven en houdt eveneens de financiële kant van een project in het oog. Voor deze job heb je veelal een technisch bachelor- of masterdiploma nodig. Bekijk hier de vacatures voor werfleider.

Isoleerder

Opmerkelijk is dat de top tien van best betaalde arbeiders voornamelijk uit bouwjobs bestaat. Naast leidinggevende functies in de sector, zoals werfleider en ploegbaas, zien we ook uitvoerende banen terug. De derde beste verdieners onder de arbeiders zijn zo de isoleerders met een mediaanloon van 18,76 euro per uur (bruto). De vraag naar deze vakmannen is groot en de stijgende energieprijzen zullen dit alleen maar versterken. Isoleren is immers een van dé manieren om je energiefactuur terug te dringen, en daar plukken isoleerders mee de vruchten van. Je werkt hard, maar bouwt letterlijk mee aan een groenere samenleving.

Drukker

De best verdienende arbeiders die geen deel uitmaken van de bouwsector zijn drukkers. Weinig verwonderlijk heeft ook deze job een plek op de knelpuntberoepenlijst 2022 van VDAB. Omwille van de vergrijzing en de snelle evoluties in de sector waardoor opleidingen achterop hinken, raken heel wat vacatures niet ingevuld. Een interne opleiding of vorm van duaal leren is dan ook vaak vereist. Als drukker stel je de drukpers af en controleer je het werk dat eruit rolt. Je werkt vaak in ploegen en verdient hiervoor zo’n 18,60 euro bruto per uur.

Asfaltwerker

Ook asfaltwerker heeft een plek in de top tien van best betaalde arbeidersberoepen. Je mag rekenen op een salaris van om en bij 18,48 euro bruto per uur. Om dit aardige inkomen te vergaren, ben je maar beter niet vies van veel, zwaar en soms vuil werk. Je krijgt bovendien te kampen met weinig malse werkomstandigheden. Om verkeershinder te beperken werk je vaak ‘s nachts en in het weekend, en het asfalteren van wegen vindt natuurlijk steevast buiten plaats. Leuk onder een zacht lentezonnetje, maar heel wat minder bij vrieskou, regen of een hittegolf.

Koeltechnieker

Deze technicus installeert koel- en klimatisatiesystemen en ontfermt zich tevens over het onderhoud ervan. De baan is het vierde grootste knelpunt op de meest recente knelpuntberoepenlijst van VDAB: volgend op werfleider maakt het net geen deel uit van de top drie. De grote schaarste heeft natuurlijk wel een weerslag op het loon. Dat bedraagt ongeveer 18,47 euro per uur (mediaan). Om te kunnen starten als koeltechnieker dien je mee te zijn met de razendsnelle ontwikkelingen op vlak van HVAC-systemen (Heating, Ventilation & AirConditioning) en moet je een certificaat van vakbekwaamheid kunnen voorleggen. Bekijk hier de vacatures voor koeltechnieker.

CNC-programmeur

In de top tien van best vergoede arbeiders bevindt zich naast de drukker nog één professional die los van de bouwsector opereert: de CNC-programmeur. In deze functie stel je computergestuurde werktuigen af zodat die zonder haperen meedraaien. Ook deze job is een knelpunt aangezien de vraag de hoogte in schiet en nog steeds te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het beroep is de hekkensluiter van de top tien: de gemiddelde werknemer verdient er 18,45 euro bruto per uur.

