Goed nieuws voor je spaarcenten: ook deze bank verhoogt de rente op haar rekeningen

Goudkoorts stijgt in ons land: “Ook jongeren willen nu investeren in goud in plaats van cryptomun­ten”

Er heerst goudkoorts in het land. Goudhandelaars zien zowel de verkoop als de aankoop van goud in de laatste maanden stijgen. Een veilige keuze in onzekere tijden, klinkt het. Maar is goud wel een échte belegging? Financieel expert Paul D’Hoore vindt van niet, en hij legt uit waarom.

26 november