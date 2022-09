Goed nieuws aan de pomp: diesel wordt morgen stuk goedkoper

“In sommige gemeenten daalt de prijs van appartemen­ten met 20%”: ontdek hier hoe de vastgoed­prij­zen in jouw gemeente evolueren

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden huizen en appartementen in verschillende gemeentes fors duurder. Soms wel met 40 procent. Dat blijkt uit onze Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be. Op andere plaatsen is de prijs dan weer even hard gezakt. Bekijk de recentste prijsstijgingen in jouw gemeente hieronder.

15 september