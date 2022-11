Goed nieuws aan de pomp: benzine en diesel vanaf morgen goedkoper

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Coca-Cola Zero Sugar nu uitzonder­lijk goedkoop: “Wij hebben een voorraad ingeslagen”

Liefhebbers van Coca-Cola Zero Sugar kunnen dezer dagen zaken doen. In heel wat supermarkten krijg je 50 procent korting op de frisdrank dankzij een 1+1 gratis-actie en dat is best uitzonderlijk volgens Gunther Devisch van Promojagers België. “We deden de vergelijking en de állerscherpste prijs krijg je bij Colruyt, Albert Heijn en Lidl”, voegt hij er nog aan toe.

