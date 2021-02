Gladde wegen, wat moet je weten over je autoverzekering?

Sparen “Zoals het in januari gaat op de beurs, zo gaat het ook de rest van het jaar”: dit moet u weten over de ‘januariba­ro­me­ter’

10:48 “As January goes, so goes the year”: u hebt die zegswijze misschien al eens gehoord als u zelf belegt of beleggers kent. Het komt erop neer dat de beursprestaties in januari een graadmeter zouden zijn voor wat de beurs de rest van het jaar gaat doen. Gaat die stelling ook nog op in coronatijden? Spaargids.be ging het na.