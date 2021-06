Glaasje teveel op tijdens het EK? Zoveel kan het je kosten om dronken te rijden

Dronken rijden of rijden onder invloed is niet hetzelfde

Vanaf 0,5 promille is er sprake van alcoholintoxicatie. Je bent dan niet per se dronken. Toch is het gevaarlijk om te rijden vanaf het moment dat je 0,2 promille alcohol in je bloed hebt. Een gemiddelde man van ongeveer 70 kilo blijft met één biertje net onder de grens van 0,2 promille. Alcohol vermindert je reactiesnelheid en dus je rijvaardigheid. Je bent minder geconcentreerd, sommige chauffeurs nemen meer risico of rijden agressiever. Alcohol in het verkeer brengt trouwens niet alleen je eigen leven in gevaar, ook dat van de andere weggebruikers.