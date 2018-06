Gezocht: poetsvrouwen voor bijna 4.000 vacatures Vraag naar personeel in poetssector met derde gestegen Delphine Vandenabeele

16 juni 2018

13u15

Bron: VTM NIEUWS 7 Geld Er zijn op dit moment in Vlaanderen bijna 4.000 vacatures voor poetshulp. De vraag naar personeel in de poetssector is in een jaar tijd zelfs met een derde gestegen. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg bij de VDAB.

Het aantal mensen dat via dienstencheques een poetshulp zoekt, neemt zienderogen toe. Poetsvrouwen zelf bevestigen dat het nooit eerder zo druk was. Daar waar ze vroeger soms even vrij hadden overdag, werken ze nu vijf volledige dagen. “Mijn eigen agenda zit barstensvol. Sommige weken werk ik zeven op zeven, andere weken tellen de dagen dan weer acht uren", klinkt het bij een poetshulp.

Derde meer vacatures

In 2016 ontving de VDAB 15.573 vacatures voor poetshulp. Vorig jaar waren er dat er 29 procent meer, 20.018. Ook dit jaar zet die lijn zich voort en raken vacatures niet ingevuld, want momenteel staan er nog bijna 4.000 open.

Bij de uitzendkantoren wijten ze de stijging aan het feit dat er steeds meer tweeverdieners zijn.