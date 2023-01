“Gezinnen zullen in sommige gevallen belasting moeten betalen op de energiekorting die ze kregen”: onze fiscaal expert legt uit hoe dat komt

Bitcoin stijgt naar 21.000 dollar: dit jaar al meer dan 25 procent omhoog

De koers van bitcoin is in 2023 al met meer dan 25 procent gestegen. De waarde van bitcoin is zaterdag voor het eerst in ruim twee maanden weer boven de 21.000 dollar gekomen. Ook de waarde van andere crypto’s, zoals ethereum of dogecoin, gaat in stijgende lijn.

14 januari