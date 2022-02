Gescheiden? Zo zorg je ervoor dat je ex de erfenis van je kind niet krijgt

Spaargids.beJe hoopt uiteraard zo lang mogelijk aan de zijde van je kroost te vertoeven. Wat er gebeurt met je erfenis wanneer je sterft, is iets waar je liever niet bij stilstaat. Toch loont het - in het bijzonder bij een moeizame scheiding - om rekening te houden met dat horrorscenario. Onderneem je geen actie, dan heeft je ex misschien wel een grotere invloed op je erfenis dan je zelf had gewild. Spaargids.be onderstreept de aandachtspunten.

Wanneer één van de ouders overlijdt, ligt het vruchtgebruik van de goederen van een minderjarig kind bij de overlevende ouder. Volgens de wetgeving mag de langstlevende partner in de geërfde woning verblijven en ook huur, rente en beleggingsinkomsten innen. De spaarcenten van de kinderen en de inkomsten uit bijvoorbeeld een vakantiejob vallen buiten de regels rond het vruchtgebruik.

Ex-partner krijgt vruchtgebruik

Wanneer beide ouders nog samen zijn of een gezamenlijke eigendom delen, hoeven die regels geen probleem te vormen. In die situaties heeft de langstlevende partner sowieso het recht op vruchtgebruik van de gezinswoning of bepaalde rechten die rechtstreeks voortvloeien uit het mede-eigenaarschap. Bij een scheiding met wederzijds vertrouwen, schept het misschien gemoedsrust dat je ex-partner het vermogen van jullie kind beheert.

Het plaatje ziet er anders uit wanneer alle vertrouwen tussen beide ex-partners zoek is geraakt. Hoewel je dat dan waarschijnlijk niet wenst, kan je ex toch het vruchtgenot krijgen over goederen die je kind toekomen. Je ex mag strikt juridisch zelfs tot de meerderjarigheid van jullie kind in je huis wonen, zonder er zelf eigenaar van te zijn. Hij of zij mag die woning ook verhuren.

Beperkingen opleggen in testament

Om zo’n scenario te vermijden, kloppen bezorgde gescheiden ouders volgens Notaris.be vaak aan bij de notaris. Die kan dan een testament opstellen, waarin je duidelijk vastlegt dat de overlevende ouder geen aanspraak kan maken op het wettelijke vruchtgenot op de erfenis van het kind. De minderjarige ontvangt dan zelf bepaalde aandelen, huurinkomsten of intresten. Voor het beheer ervan werkt de notaris eveneens dan een persoonlijke oplossing uit.

Het valt bij een moeizame scheiding dus zeker aan te bevelen om de mogelijke gevolgen van je overlijden onder de loep te nemen. Je vermijdt er mogelijk heel wat last voor je kind mee en voorkomt dat je ex misschien wel meer zeggenschap krijgt dan je lief is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.