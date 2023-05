Gescheiden Franky (65) leeft al jaren in armoede: “Een maand nadat we de overeenkomst hadden opgemaakt, sloeg het noodlot toe”

HLN Shop Wandel­schoe­nen of sneakers: wat trek je aan tijdens je wandeling? Podoloog geeft raad voor blije voeten

Wil je je volgende wandeling niet bekopen met blaren of blessures, dan trek je best een degelijk paar schoenen aan. Maar welk schoeisel is ideaal tijdens je tocht? Zijn aangepaste wandelschoenen een must, of kan je ook prima op je sneakers of zelfs espadrilles vertrekken? HLN Shop vroeg raad aan Kris Desaever, podoloog met zelfstandige praktijk in Tielt en docent sportpodologie aan de Arteveldehogeschool te Gent.