Gerust op reis vertrekken: heb je daar altijd een reisbijstandsverzekering voor nodig?

Mutualiteit: dekking binnen Europa

De ziekteverzekering bij jouw mutualiteit omvat doorgaans ook een reisbijstandsverzekering. De geografische dekking is afgelijnd en beperkt zich tot Europa en mogelijk ook Noord-Afrika. De polis dekt een groot deel van de medische kosten, zoals hospitalisatiekosten en ambulante kosten, die zich op die bestemming manifesteren. Maar ook bijkomende vervoers- en verblijfskosten en repatriëring zijn mogelijk inbegrepen. Afhankelijk van het ziekenfonds geldt er een franchise. In de algemene voorwaarden van jouw polis lees je ook of er al dan niet een maximale tussenkomst geldt. Ben je opgenomen in het ziekenhuis, dan is het belangrijk dat je spoedig contact opneemt met de alarmcentrale Mutas.